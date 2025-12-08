パスザバトンが初のマンションリノベプロデュースを開始、「ものが好きな、物好きのための理想の家」を発売

スマイルズが展開するリサイクルセレクトショップ「パスザバトン（PASS THE BATON）」が、既存のマンションの空間やインテリアを再編集するリノベーションプロジェクトを開始することを発表した。

【画像をもっと見る】

パスザバトンは、2009年にセレクトリサイクルショップとしてスタート。個人の思い出の品や企業のB品、デッドストックなどに光を当て直す「リライト」を行ってきた。今回発表したリノベーションプロジェクトは、マンションのリノベーションやリフォームを行うコスモスイニシアの「INITIA ＆ Renovation」とコラボレーションして行う。「ものが好きな、物好きのための理想の家」をコンセプトに、住む人が自分の好きな「もの」で生活空間を満たすことを目的としている。

今回発表した東急世田谷線「世田谷」駅徒歩3分のマンション「コスモ世田谷」の一室をリノベーションした物件では、アンティークの什器を埋め込んだ飾り棚を家の中心的存在とし、見せる収納と見せない収納を巧みに組み合わせることで、ものに囲まれながらも体感的な広さを残した空間に仕上げるという。