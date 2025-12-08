韓国発「ヘラ」から品格に満ちたツヤファンデ　密着高める化粧下地も登場

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「ヘラ（HERA）」から、澄んだツヤを叶える新作ファンデーション「リフレクション スキングロウファンデーション」（全5色、SPF15・PA＋＋、30g 7480円）が登場する。ファンデーションの密着を高める化粧下地「ブースティングベース」（SPF15、35g 5610円）とともに、2026年1月28日から公式オンラインストアで先行販売し、同年2月4日に全国発売する。

リフレクション スキングロウファンデーションは、スキンケアリング成分を79%配合し、美容液のようなテクスチャーを実現。リフレクションライン共通成分であるナイアシンアミドと、カメリアコンプレックス、加えて独自の「50X ファイングロウTM」テクノロジーにより、50段階のプロセスでナノサイズまで微細化したヒアルロン酸が、肌の隅々までうるおいを届ける。また、独自の「グロウパウダー」や、肌トーンになじみやすい「オフホワイトピグメント」が働くことで、明るく澄んだ肌印象をキープする。

ブースティングベースは、溶け込みように肌に広がる化粧下地。レイヤリングによる重さを感じにくく、肌タイプや季節を問わず使用可能とした。同下地には、整肌保湿成分のアカマツ葉エキスを配合。肌の油水分バランスを整え、皮脂をコントロールすることで、ファンデーションの密着力を高める。さらに、保湿成分のナイアシンアミドや、ヒアルロン酸、整肌保湿成分のアミノ酸などの美容成分が肌をうるおいで満たし、キメの整ったなめらかな肌に導く。

