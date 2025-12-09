篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、小関裕太・柏木悠（超特急）・新納慎也・宇梶剛士をはじめ、高岸宏行（ティモンディ）・星乃夢奈・中島ひろ子・ベンガルの出演が決定！

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

今回はこずえの同僚である刑務官のキャスト陣を情報解禁。巨大な塀と規律に縛られた氷川拘置所では、刑務官たちの価値観も千差万別。ひたむきに職務と向き合う者もいれば、目の奥に何かを隠したまま任務を果たす者もいる。そして、殺人犯の怜治が移送されてきたことで、静かだった均衡がわずかに軋み始める。この刑務官たちはこずえの味方なのか、それとも新たな波乱の火種なのか!? その存在が、物語を“予測不能”へと傾けていく。

小関は、他施設から異動してきたばかりの主任・海老原秀彦役。こずえの下で女区を担当している。柏木は、こずえの下で女区を担当する若手刑務官・知念智明役。新納は、コンプライアンス無視でパワハラ気質の区長・関川信也役。宇梶は氷川拘置所の実質的な権力を握っている処遇部長・小柳太介役。

高岸は、警備隊員を指揮・統括する警備隊長の熊沢一太郎役。星乃は、仕事に対して割り切っている若手刑務官の高田彩月役。中島は、こずえの下で女区を担当する主任・仲間加世子役、ベンガルは、定年まで波風立てずに過ごしたいと願う事なかれ主義の所長・長田竜司役を演じる。

小関裕太 柏木悠（超特急） 新納慎也 宇梶剛士 高岸宏行（ティモンディ） 星乃夢奈 中島ひろ子 ベンガル コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/articles/5169ojnf8t1inhcnqgw5.html

個性の異なる俳優陣が揃うことで、氷川拘置所という閉ざされた舞台に厚みが生まれ、物語の緊張感をより一層高めていく。

■プロデューサー 鈴木亜希乃 コメント

個性豊かな刑務官たちが揃いました！こずえの同僚として日々奮闘する彼らですが、そこにはそれぞれの思惑も交錯して、予測不能の展開が待ち受けています。

小関さん演じる新参者で正義感溢れる刑務官・海老原がどう活躍するのか。こずえの部下で、中島さん演じるベテランの加世子、柏木さん演じるフレッシュな知念、星乃さん演じる可愛らしい彩月がどう影響していくのか。

高岸さん演じる警備隊長・熊沢のたくましさ、ベンガルさん演じる所長・長田の優しさ、そしてこずえの大きな壁として立ちはだかる宇梶さん演じる小柳の恐ろしさ……。

刑務官のお仕事ドラマの側面もあり、人間ドラマもあり……刑務官たちの活躍にもぜひ注目してご覧ください！

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

