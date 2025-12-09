あす12月10日（水）よる10時〜最終回を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

最終回の放送を前に、北村一輝がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。

北村が演じたのは八神製薬社長・八神慶志。物語の序盤は娘の結以（桜田ひより）にGPSをつけて監視するなど謎めいた言動が目立ったが、中盤で結以の出生の秘密が明かされると、慶志がこれまで抱えていた苦悩に視聴者からは同情の声が。さらには八神製薬が買収され、信頼していた秘書・藤（田中俊介）には裏切られ、全てを失ったかに見える慶志。第9話のラストでは、慶志のもとに八神製薬の闇を追い続ける記者の白木（山口馬木也）が訪れ「呪いを解きにきた」と宣言。

最終回ではいよいよ、“さとり”の能力の真相と、八神製薬創業者の恭一（間宮啓行）との過去に何があったのか、このドラマ最大の謎が明かされる。放送をお楽しみに！

■北村一輝 コメント

Q.「ESCAPE」の撮影を振り返っていかがでしたか？

今回は最後の展開まで見通せない状況での怒涛の撮影スタートでした。作品への想いが膨らみお引き受けしましたが、気づいたり、引っ掛かる状況への対処が自分の精神的には結構大変ではありました。台本についてはオリジナルということもあり、色々と相談しながら娘との親子関係の中で出る言葉や、リアリティを追求しなければいけない部分など、探りながらやっていました。でもやはり現場は、それこそ何十年と一緒にやっているスタッフもいたりして、楽しかったですね。

Q.八神慶志という人物は、演じてみていかがでしたか？

自分でも当初はわからなくて、どういう人物で今後どうなっていくのかをその都度聞きながらやっていたのですが、今になってようやくわかるんですよね。今考えると、ただただ娘に対して愛情深い、そういう人物像だったと思います。奥さんに先立たれ、一人娘は実は本当の娘ではなくて、“さとり”の力に振り回されて…これほど可哀想な人間はいない。でも、結局最後に残るのは愛情かな、と。一言で言うと慶志は“愛情深い”でまとめられると思います。

Q.印象に残っているシーンはありますか？

慶志としてではなく、個人的に言わせていただきますが、最終話は“いやいや詰め込み過ぎだろう！”と（笑）。10話は本当に色々な事件が起こりますよ、カルボナーラの上にカツ丼が載ってるぐらいてんこ盛りです（笑）。もう少し他の話に分けてくれてもよかったと思うくらいです。

仕事とか撮影は必ずしも思い通りにいくものではないのですが、やっぱり楽しいだけじゃなく、仕事として戦わなきゃいけない部分もあると思います。プロとして、見てもらう人に楽しんでいただかなければならない。そのため、面白いものを作るためには意見交換、意見のぶつかり合いが避けられないときもある。その先に、面白いものを届けて、視聴者の方が最後まで楽しんでいただければすごくいいなと思っています。

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

