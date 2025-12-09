本日12月9日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は「日本の伝統を受け継ぐ有名人」。

スタジオには歌舞伎義太夫の竹本葵太夫、義太夫節三味線演奏家の鶴澤津賀寿、京舞井上流家元の井上八千代と、3名の人間国宝が登場。明石家さんまは3人に「ショックを受けてるんですよ」と伝えると、以前ゲストが語った「人間国宝の認定は認定証のみ」（特別助成金も交付）という事実に、「（人間国宝になったら）てっきり一生面倒見てもらえると思っていた」と告白。神田愛花が「保険をかけてくれるとかはないんですか」と聞くと、井上も「そんなんあったらありがたいですね」と共感し、さんまは「俺が国会議員になれば」と申し出る。

竹本は職業柄、喉が潰れたような声が特徴のため、同じ声質のさんまが心配すると「（声の）経年劣化です。手術もしました」とのこと。そのため、2人が同時にしゃべってしまった際には互いに聞き取ることができず、いとうあさこから「周波数が一緒なんですよ」とツッコまれてしまう。井上とのトークでは、彼女の京都独特の言い回しに“お笑い国宝”さんまがスイッチオン。人間国宝相手に「京都やなあ〜！」と臆せずイジり始めたため、同じ京都出身の華道家・池坊専宗が井上と一緒になってさんまに対抗してみせる。

鶴澤は「貫禄がないので、人間国宝になって周囲から“コクウホー”とイジられる」という意外なエピソードを披露。さんまからの「ちょっと（三味線を）弾いていただけますか」とリクエストされた際には、選曲やセッティングに注文を付け始めたため、さんまから「贅沢ばっかり言いなはんな！」と叱られてしまう。

初登場の歌舞伎役者・中村鷹之資は、父親が人間国宝の五代目中村富十郎。「生まれたときから父が人間国宝だった」という中村の言葉にさんまが「国宝から生まれたん!?」とビックリすると、中村も「ピンと来ないです。毎日国宝が家にいるので（笑）」と語る。

11月に、歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約会見を開いた能條愛未は、記者会見後初の着物での仕事ということで落ち着かない様子。隣に座る松村沙友理は元乃木坂46・1期生の仲間として「ほんとにビックリしました。最初のときから一緒にがんばってきた仲なので」と語る。さんまから梨園の苦労を心配されると能條は「今勉強中です」と、同じく芸能界から梨園に嫁いだ義母・三田寛子から色々と教わっていると告白。また、「橋之助さんがペアルックがお好きなんです」と休日には夫婦そろって大好きなディズニーランドへペアルックで行くという話に、神田やいとうから「うらやましい！」と声が上がる。

人間国宝の3人からはそれぞれの世界の知られざるしきたりや裏話なども続々。ほかにも、角界に生きる阿炎政虎は“着物で外出しなければならない”というしきたりで困っていること、映画『国宝』にドハマりしているいとうが最近ついついやってしまうことなども明らかに。ぜひお見逃しなく！

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：阿炎政虎、池坊専宗、市川右團次、いとうあさこ、井上八千代、神田愛花、竹本葵太夫、鶴澤津賀寿、翔猿正也、中村鷹之資、能條愛未、松村沙友理、若槻千夏（50音順）