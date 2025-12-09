篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、小関裕太・柏木悠（超特急）・新納慎也・宇梶剛士をはじめ、高岸宏行（ティモンディ）・星乃夢奈・中島ひろ子・ベンガルの出演が決定！

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

今回はこずえの同僚である刑務官のキャスト陣を情報解禁。小関は、他施設から異動してきたばかりの主任・海老原秀彦役。こずえの下で女区を担当している。柏木は、こずえの下で女区を担当する若手刑務官・知念智明役。新納は、コンプライアンス無視でパワハラ気質の区長・関川信也役。宇梶は氷川拘置所の実質的な権力を握っている処遇部長・小柳太介役。

高岸は、警備隊員を指揮・統括する警備隊長の熊沢一太郎役。星乃は、仕事に対して割り切っている若手刑務官の高田彩月役。中島は、こずえの下で女区を担当する主任・仲間加世子役、ベンガルは、定年まで波風立てずに過ごしたいと願う事なかれ主義の所長・長田竜司役を演じる。

個性の異なる俳優陣が揃うことで、氷川拘置所という閉ざされた舞台に厚みが生まれ、物語の緊張感をより一層高めていく。当記事では刑務官キャスト 8名のコメントを紹介！

■小関裕太 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

脱獄ドラマや、サスペンスドラマの「このあとどんな展開が待っているのだろう」というハラハラドキドキ感が好きなので、とても面白かったです。拘置所内の緊迫感と人間関係をお楽しみください。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

歳下にも敬語を使うような、丁寧でまっすぐな人物です。僕演じる海老原は他の刑務所から今回のドラマの舞台となる拘置所に移ってきたばかりの人物なので、1話は海老原の目線から登場人物たちを知っていただけると思います。

※海老原秀彦（えびはら ひでひこ/31） … 小関裕太

氷川拘置所刑務官/主任

氷川拘置所の刑務官で、こずえの下で女区を担当している。

他の刑務所から異動してきたばかりの新参者だが、真面目な性格も手伝ってやる気に満ちている。

■柏木悠（超特急） コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

台本を読んでみてとても面白いと思いましたし、非日常的なお話だったので台本を読むのがすごく楽しみでした。

そして、この作品に参加できるということでとてもワクワクしていて、皆さんにこの作品の良さを伝えられるように全力で演じたいと思います！

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

僕が演じる知念に注目して欲しいところは基本的には物怖じせず肝が据わっているのですが、上司のいうことは絶対に聞いてしまうところです！

※知念智明（ちねん ともあき/25） … 柏木悠（超特急）

氷川拘置所刑務官

氷川拘置所の刑務官で、こずえの下で女区を担当している。

仕事にも慣れてきた頃だが、周りからはまだまだ新人扱いされて不満を抱えている。

■新納慎也 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

冬木こずえを“悪女”と呼ぶのには抵抗があるかなぁ。これは愛の物語。しかも立場や年齢、関係性をも飛び越えた「禁断の愛」にゾクゾクしました。とても艶っぽい物語と拘置所という硬質な物語の融合。日本ではあまり観ない設定に海外ドラマ好きの僕はワクワクします。この世界の中にまた違った質感と色を付け加えられる役となるように頑張ります。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

監督とプロデューサー側から「関川さんは少し息抜きのできる役としても捉えてほしい」と言われました。僕にそんな事を言って良いのでしょうか？（笑）やりすぎないようにしなくては！少し古い体質で少し意地悪な関川。でも恐らくできる男。ある意味人間くささのある男かと。このドラマの世界観の中で関川のその人間くささがリアリティとして作用すれば嬉しいです。

※関川信也（せきかわ しんや/49） … 新納慎也

氷川拘置所刑務官/区長

氷川拘置所の区長。コンプライアンス無視のパワハラ気質。

処遇部長の小柳の腰巾着で、常に小柳の思惑通りに動いている。

■中島ひろ子 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

ストイックな姿からは想像できないほどに翻弄されていく主人公の姿が、人間の脆さや儚さを鮮やかに映し出していて、とても心を奪われました。私もこの世界観と共に表現できるよう、役としっかり向き合いたいと思います。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

私の役は裁判の手続きをする刑務官ですが、さまざまな罪で勾留される「未決拘禁者」たち一人一人の背景、同僚や後輩たちに対し常に慎重であり、そして穏やかに見守る姿を演じられたら嬉しいです。撮影を通して、人はどんな事情があっても同じ人間であるということを改めて深く考えさせられている気がします。刑務官というお仕事の姿だけでなく、仲間加世子としての生き様も垣間見せられたら嬉しいです。

※仲間加世子（なかま かよこ/52） … 中島ひろ子

氷川拘置所刑務官/主任

氷川拘置所の刑務官で、こずえの下で女区を担当する。

二人の息子がいる肝っ玉母さん。こずえの右腕的な存在。

■高岸宏行（ティモンディ） コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

タイトルの中に衝撃の予告がすでに入ってはいますが熊沢としても高岸としてもまだ諦めていません！実際にどのような展開になってゆくのかみなさまに楽しんでいただきたいです！

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

拘置所の守護神として警備隊員を現場指揮する熊沢の正義感と責任感の強さ、己と組織を信じる精神力のタフさ、腕っぷしの強さなどさまざまな部分でのパワフルな姿をぜひ目に焼き付けていただきたいです！

※熊沢一太郎（くまざわ いちたろう/38） … 高岸宏行（ティモンディ）

氷川拘置所警備隊長/主任

氷川拘置所の警備隊員を指揮・統括する警備隊長。

護送時の警備をはじめ、逃走や暴動が起きると真っ先に現場に駆けつける。

■星乃夢奈 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

台本を読み進めるほど、“人がどこまで自分を保てるのか”というテーマが強く心に残りました。真面目に生きてきた女性刑務官が揺らいでいく過程の繊細さと、物語全体に漂う緊張感にすごく引き込まれます。読んでいて感じたハラハラとドキドキが、画面越しにもしっかりと伝わるようにこの作品の一員として務めたいです。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

彩月は、公務員という立場にいながらもどこか自分を可愛く見せることを忘れない女の子です。きっと学生時代から少しだけ上手にサボることができたタイプだと感じています。張り詰めた空気の中でも彼女だからこそ生まれる可愛さや温度を大切に表現できればと思っています。

※高田彩月（たかだ さつき/25）… 星乃夢奈

氷川拘置所刑務官

氷川拘置所の刑務官で、こずえの下で女区を担当している。

他の公務員試験に全て落ち、仕方なく刑務官になったので仕事に対して割り切っている。

■ベンガル コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

厳格な拘置所の中で女性刑務官と殺人犯の男の出会いは接点が何もないように思えますが、二人のそれぞれの過去や関係が明かされ、段々と二人の糸が繋がっていくような展開でワクワクします。

紆余曲折もありますが、でもその度にその糸が強く太くなっていくような気がして一時も目が離せません。

私はいつのまにか女性刑務官冬木こずえに感情移入して拍手を送っています。このドラマは「純愛物語」だと私は思っています。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

拘置所では一番権限を持ちながら、定年を控えているため何事も起こらないように願っていたり、判断を小柳処遇部長に委ねたりする可愛い所長だと思います。

※長田竜司（おさだ りゅうじ/59） … ベンガル

氷川拘置所刑務官/所長

氷川拘置所の所長。定年まで波風立てずに過ごしたいと願う事なかれ主義。

拘置所の実権は小柳に握られ頭が上がらないが、密かにこずえを高く評価している。

■宇梶剛士 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

実際に海外であった事件とお聞きしました。何が二人を「信じあう」心へと導いたのか知りたいと思いました。読み進むうちにページをめくる速度が速くなる一方、専門用語がとても多く、それに早く慣れなくてはと台詞の反復を繰り返しています。

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

拘置所は非日常の中の非日常ですね。壁や鉄格子の冷たさも表現できればと意識して臨んでいます。小柳は野望に心を支配されて、笑うことのない権力側の人間です。見てくださる皆様がとことん嫌ってくだされば本望です。物語の登場人物と一緒に、拘置所の中の世界に閉じ込められてください。

※小柳太介（こやなぎ たいすけ/54） … 宇梶剛士

氷川拘置所刑務官/処遇部長

氷川拘置所の処遇部長。出世頭であり、実質的な権力を握っている。

自分に従う者は擁護するが、刃向かう者には容赦なく制裁を加える。