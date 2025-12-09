¡ÚÂîµå¡ÛWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡ª¡¡½÷»Ò¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬½éÀï¤«¤éÃæ¹ñÁª¼ê¤È·ãÆÍ¡¡°ËÆ£ÈþÀ¿vsÄ¹ùõÈþÍ®¡¢ÂçÆ£º»·îvs¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤È½éÀï¤«¤éÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤â
¡þÂîµåWTT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Ê10Æü¡Á14Æü¡¢¹á¹Á¡Ë
Âîµå¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤¬10Æü¤«¤é³«Ëë¡£8Æü¤Ë¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê16¿Í¤¬½¸¤¦º£Âç²ñ¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤Î6Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÃæ¹ñ¤Î蒯ÒØÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Î¾¼Ô¤Ïº£Ç¯1ÅÙÂÐÀï¤·¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤¬1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï7Àï0¾¡¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤·¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¤âÀï¤¤¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÆ£Áª¼ê¤ÏÄ¹粼Áª¼ê¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï¶¶ËÜÁª¼ê¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£