映画『マッチング』続編、来年公開決定！ 土屋太鳳×佐久間大介×内田英治監督が再集結
2024年公開の土屋太鳳主演映画『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』が、2026年に公開されることが決定。最新作では、土屋、共演の佐久間大介（Snow Man）、原作・脚本・監督の内田英治が再集結し、南の島のリゾートホテルを舞台に、狂気のマッチングツアーが描かれる。
【写真】前作でマッチングしたくなさすぎる男を演じた“ヤバい目”の佐久間大介
映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとなったマッチングアプリをきっかけに、恐ろしい事件に巻き込まれていくサスペンス・スリラー。2024年の公開時、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3000人を突破する異例のヒットとなった。
そんなカジュアルな“出会い”の裏に仕掛けられた恐怖を描いたオリジナル作品が、続編として帰ってくる。物語の舞台は、南の島のリゾートホテル。この閉鎖空間で始まる“マッチングツアー”をきっかけに、登場人物の過去が次々と暴かれ、緊張と裏切り、疑念、殺意がせめぎ合い、想像を超えた地獄のデスゲームが展開していく。
原作・脚本・監督は、前作に続き内田英治。舞台も登場人物たちも大きくスケールアップし、現代における“出会い”のリアルをさらに深掘りする。
主演には、第48回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞し、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が世界配信中の土屋太鳳。極限の状況で揺れ動くヒロイン・輪花を再び繊細に演じ、物語の中心で“真実の愛”と対峙する。
そして、Snow Manとして多方面で活躍し、内田英治監督最新作『ナイトフラワー』（2025）が現在公開中の佐久間大介も、前作から引き続き吐夢役として再登場。前作以上に強烈な存在感で、島に集められた男女の運命を揺さぶっていく。
土屋は「内田監督は更に容赦なく濃厚な時間を生み出して下さり、佐久間さんはより佐久間さんらしく、そして何より吐夢らしく、ナチュラルなのに闇が溢れる吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました」とコメント。
佐久間は「再び吐夢を演じられることが素直にうれしいですし、時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました」と手応えをにじませた。
内田監督は「オリジナル作品自体なかなか難しい時代に、続編を作らせていただけるなんて本当に嬉しいです。何よりもまた輪花と吐夢に会えたことが、作り手でありながらこの2人のファンである私には楽しかった」と喜びのコメントを寄せている。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、2026年全国公開。
コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■土屋太鳳（唯島輪花役）
とてもおそろしくて、でも魅力的な夢を見てしまった時、なぜか続きを見たくなって、もういちど目を閉じてしまう…そんな経験はありませんか？ 『マッチング TRUE LOVE』のお話をいただいた時、私と私の中にいる輪花は、まさに、そんな気持ちになりました。
内田監督は更に容赦なく濃厚な時間を生み出して下さり、佐久間さんはより佐久間さんらしく、そして何より吐夢らしく、ナチュラルなのに闇が溢れる吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました。
信じられない程の酷暑のなか行われた撮影でしたが、昼間は太陽の光に、夜は星の光に照らされた分、人の心の影の部分が、より濃く深く、解釈出来たように思います。あの世界へ再び、どうか、一緒に。
■佐久間大介（永山吐夢役）
ついに念願の続編です。前作の撮影中から内田監督が「続編をやりたい」とおっしゃっていて、舞台挨拶でもみんなで話していたので、本当に夢が叶った気持ちです。映像で演技する楽しさを知れたのは、吐夢という役に出会えたから。再び吐夢を演じられることが素直にうれしいですし、時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました。
内田監督は最も信頼している映画監督です。僕の芝居や作品への姿勢に共感してくださり、「こういう芝居が見たい」と具体的に言ってくださる方なので、しっかり応えたい一心でコミュニケーションを重ねながら撮影に臨みました。そして、この作品の話をいただいたとき、「土屋さんが出るなら絶対に出る」と即決しました。また土屋さんと演技でご一緒できることが、本当にうれしかったです。
『マッチング TRUE LOVE』はキャストも増え、舞台も大きくスケールアップしています。『マッチング』という作品自体の進化を感じてもらえると思いますので、今後の情報もぜひ楽しみにしていてください。
■内田英治（原作・脚本・監督）
ようやく『マッチング TRUE LOVE』をお届けすることが出来ます。オリジナル作品自体なかなか難しい時代に、続編を作らせていただけるなんて本当に嬉しいです。何よりもまた輪花と吐夢に会えたことが、作り手でありながらこの2人のファンである私には楽しかった。真実の愛とは？ 血にまみれた純愛物語をどうぞお楽しみください。
