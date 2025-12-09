主演・篠原涼子『パンチドランク・ウーマン』、敵か？ 味方か？ 波乱を呼ぶ刑務官キャストに小関裕太・柏木悠ら発表
篠原涼子が主演する2026年1月期の新ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）に、刑務官キャストとして小関裕太、柏木悠、新納慎也、宇梶剛士、高岸宏行、星乃夢奈、中島ひろ子、ベンガルの出演が決定した。
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語だ。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
今回新たに解禁されたのは、こずえの同僚である刑務官のキャスト陣だ。巨大な塀と規律に縛られた氷川拘置所では、刑務官たちの価値観も千差万別。ひたむきに職務と向き合う者もいれば、目の奥に何かを隠したまま任務を果たす者もいる。
そして、殺人犯・日下怜治が移送されてきたことで、静かだった均衡がわずかに軋み始める。この刑務官たちはこずえの味方なのか、それとも新たな波乱の火種なのか。その存在が、物語を“予測不能”へと傾けていく。
小関裕太は、他施設から異動してきたばかりの主任・海老原秀彦役。こずえの下で女区を担当している。「拘置所内の緊迫感と人間関係をお楽しみください」とコメント。
柏木悠は、こずえの下で女区を担当する若手刑務官・知念智明役に挑む。「この作品の良さを伝えられるように全力で演じたいと思います！」と意気込みを言葉に。
新納慎也は、コンプライアンス無視でパワハラ気質の区長・関川信也を演じる。「とても艶っぽい物語と拘置所という硬質な物語の融合。日本ではあまり観ない設定に海外ドラマ好きの僕はワクワクします」と心境を語る。
宇梶剛士は、氷川拘置所の実質的な権力を握っている処遇部長・小柳太介役。「壁や鉄格子の冷たさも表現できればと意識して臨んでいます」とコメントしている。
さらに、高岸宏行は警備隊員を指揮・統括する警備隊長の熊沢一太郎、星乃夢奈は仕事に対して割り切っている若手刑務官の高田彩月、中島ひろ子はこずえの下で女区を担当する主任・仲間加世子、ベンガルは定年まで波風立てずに過ごしたいと願う事なかれ主義の所長・長田竜司を演じる。
個性の異なる俳優陣が揃うことで、氷川拘置所という閉ざされた舞台に厚みが生まれ、物語の緊張感をより一層高めていく。
プロデューサーの鈴木亜希乃は、「刑務官のお仕事ドラマの側面もあり、人間ドラマもあり…刑務官たちの活躍にもぜひ注目してご覧ください！」とメッセージを送っている。
ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、日本テレビ系にて2026年1月期の毎週日曜22時30分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■海老原秀彦（31）：氷川拘置所刑務官・主任／小関裕太
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
脱獄ドラマや、サスペンスドラマの「このあとどんな展開が待っているのだろう」というハラハラドキドキ感が好きなので、とても面白かったです。拘置所内の緊迫感と人間関係をお楽しみください。
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
歳下にも敬語を使うような、丁寧でまっすぐな人物です。僕演じる海老原は他の刑務所から今回のドラマの舞台となる拘置所に移ってきたばかりの人物なので、1話は海老原の目線から登場人物たちを知っていただけると思います。
■知念智明（25）：氷川拘置所刑務官／柏木悠（超特急）
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
台本を読んでみてとても面白いと思いましたし、非日常的なお話だったので台本を読むのがすごく楽しみでした。そして、この作品に参加できるということでとてもワクワクしていて、皆さんにこの作品の良さを伝えられるように全力で演じたいと思います！
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
僕が演じる知念に注目して欲しいところは基本的には物怖じせず肝が据わっているのですが、上司の言うことは絶対に聞いてしまうところです！
■関川信也（49）：氷川拘置所刑務官・区長／新納慎也
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
冬木こずえを“悪女”と呼ぶのには抵抗があるかなぁ。これは愛の物語。しかも立場や年齢、関係性をも飛び越えた「禁断の愛」にゾクゾクしました。とても艶っぽい物語と拘置所という硬質な物語の融合。日本ではあまり観ない設定に海外ドラマ好きの僕はワクワクします。この世界の中にまた違った質感と色を付け加えられる役となるように頑張ります。
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
監督とプロデューサー側から「関川さんは少し息抜きのできる役としても捉えてほしい」と言われました。僕にそんなことを言って良いのでしょうか？（笑） やりすぎないようにしなくては！ 少し古い体質で少し意地悪な関川。でも恐らくできる男。ある意味人間くささのある男かと。このドラマの世界観の中で関川のその人間くささがリアリティとして作用すれば嬉しいです。
■仲間加世子（52）：氷川拘置所刑務官・主任／中島ひろ子
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
ストイックな姿からは想像できないほどに翻弄されていく主人公の姿が、人間の脆さや儚さを鮮やかに映し出していて、とても心を奪われました。私もこの世界観と共に表現できるよう、役としっかり向き合いたいと思います。
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
私の役は裁判の手続きをする刑務官ですが、さまざまな罪で勾留される「未決拘禁者」たち一人一人の背景、同僚や後輩たちに対し常に慎重であり、そして穏やかに見守る姿を演じられたら嬉しいです。撮影を通して、人はどんな事情があっても同じ人間であるということを改めて深く考えさせられている気がします。刑務官というお仕事の姿だけでなく、仲間加世子としての生き様も垣間見せられたら嬉しいです。
■熊沢一太郎（38）：氷川拘置所警備隊長・主任／高岸宏行（ティモンディ）
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
タイトルの中に衝撃の予告がすでに入ってはいますが熊沢としても高岸としてもまだ諦めていません！実際にどのような展開になってゆくのかみなさまに楽しんでいただきたいです！
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
拘置所の守護神として警備隊員を現場指揮する熊沢の正義感と責任感の強さ、己と組織を信じる精神力のタフさ、腕っぷしの強さなどさまざまな部分でのパワフルな姿をぜひ目に焼き付けていただきたいです！
■高田彩月（25）：氷川拘置所刑務官／星乃夢奈
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
台本を読み進めるほど、“人がどこまで自分を保てるのか”というテーマが強く心に残りました。真面目に生きてきた女性刑務官が揺らいでいく過程の繊細さと、物語全体に漂う緊張感にすごく引き込まれます。読んでいて感じたハラハラとドキドキが、画面越しにもしっかりと伝わるようにこの作品の一員として務めたいです。
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
彩月は、公務員という立場にいながらもどこか自分を可愛く見せることを忘れない女の子です。きっと学生時代から少しだけ上手にサボることができたタイプだと感じています。張り詰めた空気の中でも彼女だからこそ生まれる可愛さや温度を大切に表現できればと思っています。
■長田竜司（59）：氷川拘置所刑務官・所長／ベンガル
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
厳格な拘置所の中で女性刑務官と殺人犯の男の出会いは接点が何もないように思えますが、2人のそれぞれの過去や関係が明かされ、段々と2人の糸が繋がっていくような展開でワクワクします。紆余曲折もありますが、でもその度にその糸が強く太くなっていくような気がして一時も目が離せません。私はいつのまにか女性刑務官冬木こずえに感情移入して拍手を送っています。このドラマは「純愛物語」だと私は思っています。
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
拘置所では一番権限を持ちながら、定年を控えているため何事も起こらないように願っていたり、判断を小柳処遇部長に委ねたりする可愛い所長だと思います。
■小柳太介（54）：氷川拘置所刑務官・処遇部長／宇梶剛士
──真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。
実際に海外であった事件とお聞きしました。何が2人を「信じあう」心へと導いたのか知りたいと思いました。読み進むうちにページをめくる速度が速くなる一方、専門用語がとても多く、それに早く慣れなくてはと台詞の反復を繰り返しています。
──ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
拘置所は非日常の中の非日常ですね。壁や鉄格子の冷たさも表現できればと意識して臨んでいます。小柳は野望に心を支配されて、笑うことのない権力側の人間です。見てくださる皆様がとことん嫌ってくだされば本望です。物語の登場人物と一緒に、拘置所の中の世界に閉じ込められてください。
■プロデューサー：鈴木亜希乃
個性豊かな刑務官たちが揃いました！ こずえの同僚として日々奮闘する彼らですが、そこにはそれぞれの思惑も交錯して、予測不能の展開が待ち受けています。
小関さん演じる新参者で正義感溢れる刑務官・海老原がどう活躍するのか。こずえの部下で、中島さん演じるベテランの加世子、柏木さん演じるフレッシュな知念、星乃さん演じる可愛らしい彩月がどう影響していくのか。
高岸さん演じる警備隊長・熊沢のたくましさ、ベンガルさん演じる所長・長田の優しさ、そしてこずえの大きな壁として立ちはだかる宇梶さん演じる小柳の恐ろしさ…。
刑務官のお仕事ドラマの側面もあり、人間ドラマもあり…刑務官たちの活躍にもぜひ注目してご覧ください！
