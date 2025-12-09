¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡¢¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¹¥¤¡É¤ÊÉ×¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¤ÎµÙÆü¤ò¹ðÇò¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡¡º£Ìë¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù
¡¡º£Ìë12·î9Æü20»þÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£Íü±à¤Ë²Ç¤¤¤À¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤¬¡¢É×¡¦¶¶Ç·½õ¤È¤ÎµÙÆü¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ½Ûê°¦Ì¤¡¢ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î9Æü20»þÊüÁ÷¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìµÁÂÀÉ×¤ÎÃÝËÜ°ªÂÀÉ×¡¢µÁÂÀÉ×Àá»°Ì£Àþ±éÁÕ²È¤ÎÄáß·ÄÅ²ì¼÷¡¢µþÉñ°æ¾åÎ®²È¸µ¤Î°æ¾åÈ¬ÀéÂå¤È¡¢3Ì¾¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï3¿Í¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¥²¥¹¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÇ§Äê¤ÏÇ§Äê¾Ú¤Î¤ß¡×¡ÊÆÃÊÌ½õÀ®¶â¤â¸òÉÕ¡Ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ë¤Æ¤Ã¤¤ê°ìÀ¸ÌÌÅÝ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡ÖÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°æ¾åÈ¬ÀéÂå¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¢¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£
¡¡°æ¾åÈ¬ÀéÂå¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎµþÅÔÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ë¡È¤ª¾Ð¤¤¹ñÊõ¡É¤µ¤ó¤Þ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£¿Í´Ö¹ñÊõÁê¼ê¤Ë¡ÖµþÅÔ¤ä¤Ê¤¢¡Á¡ª¡×¤È¡¢²²¤»¤º¥¤¥¸¤ê»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¤¸µþÅÔ½Ð¿È¤Î²ÚÆ»²È¡¦ÃÓË·Àì½¡¤¬°æ¾å¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡Äáß·ÄÅ²ì¼÷¤Ï¡Ö´ÓÏ½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¡È¥³¥¯¥¦¥Û¡¼¡É¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»°Ì£Àþ¤ò¡ËÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áª¶Ê¤ä¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÃíÊ¸¤òÉÕ¤±»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖìÔÂô¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¤¤Ê¤Ï¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦ÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¸ÞÂåÌÜÃæÂ¼ÉÙ½½Ïº¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÉã¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¹ñÊõ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó!?¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤â¡Ö¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¹ñÊõ¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡11·î¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Ç½Ûê°¦Ì¤¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¸å½é¤ÎÃåÊª¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÎÙ¤ËºÂ¤ë¾¾Â¼º»Í§Íý¤ÏÇµÌÚºä46¡¦1´üÀ¸¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤È¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤«¤éÍü±à¤Î¶ìÏ«¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£ÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯·ÝÇ½³¦¤«¤éÍü±à¤Ë²Ç¤¤¤ÀµÁÊì¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤«¤é¿§¡¹¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈµÙÆü¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡¢¿ÀÅÄ¤ä¤¤¤È¤¦¤«¤é¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î3¿Í¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤·¤¤¿¤ê¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ñ³¦¤ËÀ¸¤¤ë°¤±êÀ¯¸×¤Ï¡¢¡ÈÃåÊª¤Ç³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤·¤¤¿¤ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤È¤¦¤¬ºÇ¶á¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î9Æü20»þÊüÁ÷¡£