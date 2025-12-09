マネジメント事務所が発表

女子ゴルフの菊地絵理香（ミネベアミツミ）が第一子を出産した。8日、マネジメント事務所が発表。シード権を持ちながら今季は公式戦に出場していなかった。

マネジメント事務所は第一子を出産した菊地について、「母子ともに健康で、現在は静養しながら安定した日々を過ごしております」と説明した。

さらに今後についても言及。「今後の競技活動および復帰時期につきましては、本人の体調および家庭の状況を最優先に考慮し、慎重に判断のうえ、決まり次第改めてご案内申し上げます」としている。

37歳の菊地はシード選手として今季を迎えながら、公式戦の出場なし。「トーナメント特別保障制度または産休制度適用者」が適用されていたが、マネジメント事務所の発表で嬉しい近況が判明した形となった。

2015年のKKT杯バンテリンレディスでツアー初優勝を飾ると、2023年のニトリレディスまで通算6勝。昨年は32試合出場でトップ10が4度、メルセデス・ランキングは45位だった。生涯獲得賞金は7億6305万5413円となっている。



（THE ANSWER編集部）