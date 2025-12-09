ランティモス新作『ブゴニア』来年2月13日公開！ エマ・ストーンが丸坊主で挑む誘拐サスペンス
『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督が、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作陣をプロデューサーに迎え生み出した、前代未聞の誘拐サスペンス映画『ブゴニア』の日本公開が決定。2026年2月13日から全国で公開される。
【動画】真っ当な会話が成り立たない犯人を相手に、どう切り抜けるのか!? 衝撃展開予感させる映画『ブゴニア』本予告
韓国の伝説的なカルト映画『地球を守れ！』（2003）をリメイクした本作は、人気絶頂のカリスマ経営者ミシェルを、彼女を宇宙人と信じてやまない陰謀論者の2人組が誘拐するという前代未聞の誘拐サスペンス。
世界の未来を握るトップリーダーとして知られる、製薬会社のカリスマCEOミシェルを誘拐した犯人は、ミシェルが地球を侵略する宇宙人だと信じてやまない、陰謀論者のテディと、彼を慕う従弟のドン。
二人は彼女を自宅の地下室に監禁し、宇宙船に連れて行けと迫る。ミシェルの星の皇帝と会談し、地球から撤退するよう交渉させろというのだ。頭脳明晰で心理学の学位も持つミシェルは、何とか二人を言いくるめようと、あの手この手で抵抗する。だが、一歩も引かない両者の駆け引きは二転三転し、やがてテディの隠された過去が暴かれ、遂に互いに命がけの戦法に打って出る――。
被害者となるカリスマCEOのミシェルを演じるのは、ランティモスとは5作目のタッグとなるオスカー俳優のエマ・ストーン。本作では製作も手掛ける彼女は、陰謀論者に囚われた人質を演じるために髪を剃り、丸坊主姿に変身。
自ら演技の限界を更新し続け、誰もたどり着けない境地へと向かう。彼女を”地球を侵略しに来た宇宙人”だと信じてやまない誘拐犯の2人組には、『憐れみの3章』や『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で圧倒的な存在感を放ったジェシー・プレモンスと、オーディションで大抜擢された期待の新星エイダン・デルビス。
「お前は宇宙人だ」と言い張る、真っ当な会話がまったく成り立たない犯人たちと、知恵で彼らを言いくるめようとする人質ミシェルのやり取り。「助かりたければ地球から撤退せよ」という支離滅裂な要求をする犯人を相手に、ミシェルはどう切り抜けるのか――？
『女王陛下のお気に入り』『哀れなるものたち』で、一躍映画ファン最注目の監督となった彼が、今回製作でタッグを組んだのは、狂気のその先を描いた『ミッドサマー』『エディントンへようこそ』で監督を務めたアリ・アスターと、『パラサイト 半地下の家族』の製作チーム。この最強の布陣が、韓国の伝説的なカルト映画『地球を守れ！』を、これ以上ないほど現代的なエンタメ作にパワーアップさせる。
日本公開発表に併せ、今回『ブゴニア』の本ポスター＆本予告も公開。ポスタービジュアルは、エマ演じるCEOミシェルに赤い血と黄色いハチミツが降りかかる圧倒的に大胆なデザインに。印象的なタイトルである『ブゴニア』は、死んだ牛からハチが生まれたという古代ギリシア信仰に由来するもの。誘拐されたミシェルに降りかかる、予測不能な展開を暗示するようなビジュアルとなっている。
さらに予告映像では、2024年の大ヒット曲チャペル・ローンの「Good Luck, Babe！」にあわせて闊歩するミシェルの姿からスタート。マックイーンのスーツ、ルブタンの靴、サンローランのバッグに愛車のベンツで身を固め、美容と護身にも抜かりがない彼女はまさに世界の経済を握るトップリーダー。そんな彼女の自宅に不気味なお面をつけた二人組が侵入し、“地球防衛本部”へと誘拐されてしまう。ミシェルを宇宙人だと言い張る誘拐犯たちとのかみ合わない会話劇、そしてその先の衝撃的展開を予感させる映像に期待が止まらない本予告となっている。
映画『ブゴニア』は、2026年2月13日より公開。
