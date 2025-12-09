ブルゾンちえみ元イケメン相方、新宣材写真を公開 9年前からの激変に「これ誰？笑」
かつてブルゾンちえみ（現在は藤原しおりとして活動）とのユニット「ブルゾンちえみwithB」で一世風びしたお笑いコンビ、ブリリアンの元メンバー、コージが7日、自身のインスタグラムを更新し、5年ぶりに刷新したという宣材写真を公開した。
【写真】元ブルゾンちえみイケメン相方、別人級の過去の宣材写真
かつてブルゾンとのユニット、ブルゾンちえみwithBを結成し、2017年1月1日、『ぐるナイ!おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴今年も誰か売れてSP』（日本テレビ）に出演するや大ブレイクしたコージと相方のダイキ。2020年に解散し、コージは「コージ・トクダ」として活動していくことを発表している。先日には、藤原とひさびさの2ショットを公開し、ファンを喜ばせていた。
そんなコージはこの日、「5年ぶりに宣材写真を変えてみようかなと」とつづりながら、新しいポートレートを公開。柔和な笑顔を浮かべているコージの姿には「良い意味で角が取れて丸くなった」「顔つきが穏やかになりましたね」といった声が寄せられている。
なお、そんなコージは過去の宣材も合わせて公開しており「2枚目は5年前
あれからアメフト選手を経たりして カラダ大きくなってます笑」「3枚目は9年前」「えと、、これ誰？笑」と、自身の変わりように唖然とした様子も見せていた。
引用：「コージ・トクダ」インスタグラム（＠koji_tokuda1220）
