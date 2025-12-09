日向坂46・上村ひなの、三期生と石垣島へ 4ショットも公開「いい写真ばかり」「みんな楽しそう」
日向坂46の上村ひなのが7日、自身のインスタグラムを更新。同期の三期生と石垣島を訪れた際の写真を公開した。
【写真】「いい写真ばかり」「みんな楽しそう」日向坂46三期生が石垣島へ
上村は「三期生と石垣島へ！思い出」とつづり、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世との旅ショットを複数投稿。自然豊かな島の写真や海での様子など、4人がリラックスして旅行を満喫する姿が収められている。
三期生の仲の良さが伝わる投稿に、ファンからは「どれもいい写真ばかり」「みんな楽しそう」「三期生みんなの素敵な思い出が増えたみたいで嬉しい」といったコメントが寄せられていた。
※高橋未来虹の高は正式には「はしごだか」
引用：「上村ひなの」インスタグラム（＠hinanokamimura.official）
