ムロツヨシ、どうなっちゃったの!? インスタ突然の仰天投稿にファン恐怖「「シンプルにこわい!!!」
俳優のムロツヨシが8日、自身のインスタグラムを更新し、自身の“変わり果てた姿”の写真を公開し、ファンを驚かせた。
【写真】模型と分かっても怖い！ ムロツヨシの生首（4枚）
現在、自身が佐藤二朗とダブル主演を飾る映画『新解釈幕末伝』の宣伝もかねて、自身のインスタグラムにおいて「#わたしの喜劇史」というハッシュタグを使い、過去の出演作のオフショットを続々と公開しているムロ。この日、「2023.1.25」という日付入りで公開しているのは…、なんと自身の“生首”だ。
もちろんこれは精巧にできた模型だが、こちらはムロが吉良上野介を演じた2024年公開の主演映画『身代わり忠臣蔵』で使われた小道具のようだ。同作は土橋章宏氏の同名小説が原作で、ムロが正反対の性格を持つ吉良上野介と孝証の兄弟を演じ分けたコメディ作品だ。
ただ、突然でできたムロの生首は多くのファンを驚かせたようで「こわいー、びっくりしたよー！！！」「シンプルにこわい！！」といった声が寄せられている。
引用：「ムロツヨシ」インスタグラム（＠murotsuyoshi0123）
