1993年から96年にかけてテレビ朝日系で放送された人気アニメ「SLAM DUNK」の安西光義先生役で知られる声優の西村知道（にしむら・ともみち）さんが11月29日に死去していたことが8日、分かった。79歳。千葉県出身。所属事務所「アーツビジョン」が8日、公式サイトなどに文書を掲載して発表した。

「訃報」として掲載された文書の全文は以下の通り。



弊社所属、西村 知道 儀（享年79）は兼ねてより病気療養中のところ

令和7年11月29日に逝去いたしました。



生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

尚、葬儀・告別式につきましては家族葬にて執り行われました。

ここに故人の安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。

西村さんは安西先生以外にも「機動戦士Ζガンダム」のジャミトフ・ハイマン、「魔神英雄伝ワタル」シリーズの剣部シバラクなども担当した。



今年年9月に体調不良のため一時休業していた。



西村さんの訃報を受け、「SLAM DUNK」で三井寿を演じた置鮎龍太郎はXに2ショットの画像を掲載。「優しい笑顔とお声、いつまでも忘れません。 謹んでご冥福を。 諦めたらそこで試合終了ですものね。」と名ゼリフを引用して偲んだ。



