もったいない。流行語大賞のノミネート締め切りがもっと遅かったらと思う。高市首相で言うなら11月以降はさらに言葉が豊作だからだ。「存立危機事態」なんかそう。さらには「そんなことより」という発言も出た。党首討論で企業・団体献金の見直しを呼びかけられた際に「そんなことより」と衆院議員の定数削減に話題を変えたのだ。

最近になって首相は「話題を転換する際に申し上げた」と釈明した。しかしせっかく話をずらしたのに今度はその衆院議員の定数削減がでたらめと言われている。

議員を減らすのはむしろ逆効果だと指摘も

毎日新聞の社説「自維の定数削減法案 理屈も手順もでたらめだ」（12月5日）は冒頭から凄かった。「必要性や根拠を示せないまま、一方的に主張を押し付けようとする。でたらめ以外の何物でもない」。

《与党が「身を切る改革」をうたうのであれば、より痛みを伴う企業・団体献金の規制強化や、政党交付金の減額などに踏み込む方が理にかなっている。》

毎日新聞だけではない。読売新聞も社説で憤っていた。「衆院定数削減 憲政の常道に反する暴論だ」（12月6日）。こちらも冒頭から怒っている。「こんな乱暴な法案を、政権を担っている与党が提出するとは。見識を疑いたくなる」。

法案提出に踏み切ったのは維新の連立離脱を避ける狙いからだろうと社説は書く。タイトルにある「憲政の常道に反する」とは次のこと。

「多数の民意を反映しているとは言えない小政党が極端な主張を唱え、大政党を振り回し、民主主義の根幹にかかわるような重要課題の行方を左右する」

それで言うなら直近の国政選挙（参院選）で負け組だった維新が今まさにそうした状態にあるということか。読売と毎日の社説を併せると、憲政の常道に反するようなでたらめが現在国会でおこなわれている。これこそ存立危機事態ではないか。

両紙の社説には共通する点が少なくない。人口比でみると現在の衆院定数は他の主要国に比べて少ないことを指摘していた。議員を減らすのはむしろ逆効果だと。

一方、定数削減を早くやれという新聞もある。産経新聞社説だ。「衆院の定数削減 与野党は早期の実現図れ」というタイトルで、政治家が率先して「身を切る」意味は大きいと唱える（12月6日）。ちょっと驚いたのは次だ。

《国民の代表である国会議員の数を確保すべきだという意見もあるが、1割程度の削減であれば、国民の声を反映できないわけはあるまい。》

なぜ維新の「身を切る改革」に慎重で半信半疑なの！？

他紙は選挙制度のあり方は民主主義の土俵であり、手続きを大事にしたほうがいいと言っているのだが、産経新聞は「1割程度の削減であれば」とかなり大雑把で力ずくな感じ。読売の「定数を削減して国民の代表を減らすことがなぜ、改革と言えるのか」と比べると味わい深い。ただ「そんなことより」産経は7日の一面で「サナ活 花盛り」と報じていた。高市首相の愛用品に注文が殺到していると。これも新聞読み比べの醍醐味である。

さらに言えば、新聞各紙を読んでいて気付くのは維新の「身を切る改革」はカギカッコ付きで書いていることだ。読売も毎日もそう。ついでに言えば朝日小学生新聞も。引用してみよう。

《議員が少なくなると、税金による給与などの負担がへり、「身を切る改革」と評価する声があります。一方、少数意見が反映しにくくなるなどと心配もされています。》（12月4日）

みんな、なぜ維新の「身を切る改革」に慎重で半信半疑なの！？

でも確かに与党となってから維新のお金事情が次々に出てきた。

しんぶん赤旗日曜版は10月29日配信の電子版で、藤田氏による「税金還流」疑惑を報じた。藤田氏側が公設秘書の会社に税金を原資とする多額の資金を支出していたと指摘する内容だった。藤田氏は「すべて実態のある正当な取引」と反論したが、赤旗の報道後、藤田氏は今後は自身の公設第1秘書の会社に対する業務発注（ビラ作成など）を取りやめると説明した。さらに似たようなスキームは維新の他の議員もやっていたことも明らかになった。公金を還流する安定したスキームがあるからこそ「身を切る改革」と言えたのかもしれない。そんな構図も考えてしまう。

最新の「身を切る」はこちらだ。

「政治資金でキャバクラに支出 維新・奥下氏側、計9万円」（共同通信12月6日）

日本維新の会の奥下剛光衆院議員（大阪7区、当選2回）の資金管理団体が2023年、キャバクラとラウンジに計9万3500円を政治資金から支出していたことが6日、政治資金収支報告書で分かった。なるほど「身を切る改革」はカギカッコ付きで書かなければいけないのもわかる。

「最初から与党になりたかっただけと言われても仕方がない」

おさらいすると、維新側は連立の絶対条件として国会議員の定数削減を持ち出した。あのときの注目は企業団体献金への規制など「政治とカネ」だったはずが突然に。その理由にギョッとした。

《定数削減を突然訴え始めた理由について、維新幹部は「献金禁止は厳しいから」とし、論点を「献金禁止」から「定数削減」にずらす思惑もあると打ち明ける。》（朝日新聞10月18日）

論点をずらすと維新幹部が言っていたのだ。まさに「そんなことより」案件である。この一致にはなんだか妙な感動を覚える。維新は自民党の嫌がる話をしなくなった。最初から与党になりたかっただけと言われても仕方がない。

しかし定数削減を唱えた手前、今度は強硬な態度が目につくという現状なのだ。こうした流れに自民党会合で不満が渦巻いた。岩屋毅前外相は会合で「拙速で乱暴なやり方だ」と指摘した（朝日新聞12月4日）。

この記事が面白いのは次である。

《「俺だって言いたいことはあった。岩屋氏の100倍あった」。会合後、複数の出席者からこうした声が漏れた。》

「複数の出席者」の皆さん、だったら声に出してちゃんと言ったほうがいいですよ。自民党内の常識も今注目されている。ちなみに岩屋氏は「問答無用条項」と語ったというが、これは与野党の協議で1年以内に結論を導けない場合は、自動的に「小選挙区25、比例区20」の削減を決める仕組みを指す。

冒頭で紹介した読売新聞の社説もこの点に憤っていた。

《自動的に定数を削減する条項は、「身を切る改革」を掲げる維新の要求で盛り込まれた。与党入りしたからといって、自分たちの思い通りに物事を進められると思ったら、大きな誤りだ。》

民主主義にとって重要な選挙制度を拙速に問答無用に「身を切る改革」と称して推し進める。つまりこれって民主主義のピンチでは？

（プチ鹿島）