「世界映画の理想的なカタチがここにある」（黒沢清）「第1作にしてこの完成度」（筒井武文）「今この路線、この世界線でなければ、二度と出会えないであろう傑作」（斎藤工）……2009年に撮影され、2010年に完成した一本の映画が、15年の時を経て日本のスクリーンで上映されている。リム・カーワイ監督の長編デビュー作『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』だ。アイデンティティの揺らぎや喪失感を、悪夢的な筆致で描き出したこの野心的な傑作はいかにして生まれたのか、監督にインタビューした。

【写真】この記事の写真を見る（24枚）



リム・カーワイ監督（撮影：平松市聖）

◆◆◆

『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』あらすじ

第1部--10年ぶりに故郷に帰ってきたア・ジェ。しかし家族は彼のことを「知らない」と言う。事態が理解できないア・ジェに、食堂の主人ラオ・ファンだけが彼を覚えている、と言う。すべての事情を知ることが出来るとラオ・ファンに誘われた先で、ア・ジェは罠に落ちてしまう。第2部--場所と登場人物は同じでも、何かが違っている世界。ア・ジェはラオ・ファンの娘に貸し部屋を紹介してもらう。町では老人が次々に消えているという。ア・ジェはラオ・ファンを宝探しに誘い、そこで事件は起きる。

パラレルワールドで描かれるアイデンティティの恐怖

――オリジナルは15年ほど前の作品ですが、今観てもまったく古びていないことに驚きました。

リム・カーワイ（以下、リム） 当時はよく「分かりにくい」と言われたんですが、今観た方が分かりやすいかもしれません。パラレルワールドとかマルチバースとか、そういう考え方が割とみんなに浸透してきて、ある世界に生きる人が別の世界では性格が変わったり、言動が変わったりするというのも、15年前に比べて受け入れやすくなっていますからね。

――この作品は第1部と第2部に分かれていて、パラレルワールド的なんですね。テイストもまったく違っていて、第1部はモノクロでスタンダードサイズ、ややホラーで不条理な世界。後半はカラーのワイドになって雰囲気がガラリと変わり、夢の中のようでありながら、よりエモーショナルな感じがします。そもそも、なぜこのような映画を作ろうと思われたのですか？

リム アイデンティティの恐怖みたいなものを、当時実際に感じていたんです。僕はマレーシアで生まれ、世界の最先端の国だと思って日本の大阪大学に留学しました。それからマレーシアに帰るのは2年に1回くらいになり、大学を出て東京でエンジニアとして就職してからはもっと帰らなくなりました。故郷と離れている時間が長くなり、時折帰るときには「もし家族が自分のことを忘れていたらどうしよう」という恐怖を感じていたんです。

そのあと、やっぱり好きな映画を自分でも作りたいと思って、6年間勤めた会社をやめて北京の映画学校に留学しました。北京に行ってからは年に数回マレーシアに帰るようになりましたが、どこか自分の居場所ではないような感覚があった。

僕の実家はワンタン麺の店をやっているんですが、その店を継いだ母の弟、つまり僕の叔父さんは、一度も海外に行ったことがない人なんです。彼と話すといつも「羨ましい」と言われる。「あなたは日本とか中国とかあちこち行ってていいね。どんな国なの？」とよく聞かれます。彼はよその世界に憧れながら、ずっと同じ場所で同じことを繰り返している。

ずっと海外にいる僕は自分が故郷で忘れられるかもしれないという恐怖を持っていて、一方で外の世界に憧れながらそこから動かない中年男性がいる。その2つを合わせて、この映画の発想が生まれ、脚本を書きました。

香港・北京・上海を転々としながら仕上げたデビュー作

――製作は大変でしたか？

リム 出演者やスタッフは学校の仲間や知人に頼みました。製作費は僕の貯金です。撮影自体は楽しく順調に進みましたが、その後の編集作業に結構時間がかかりました。なにしろ当時、僕はまだパソコンを持っていなくて、編集でクレジットされている2人のパソコンを借りて編集していたんです。フィリップ・リンは香港に住んでいたので、まずそこに居候しながらラフの編集をやりました。次に北京に住んでいた奥原浩志さんのアパートに居候して、いろいろ教えてもらいながら編集しました。音は上海のアルバート・ユーの家に2ヶ月ぐらい居候して作業しました。結局、完成したのは2010年の3月でした。そして香港国際映画祭でワールドプレミアをしました。

――まさに多国籍な製作環境ですね。この作品は、いわゆるアート系の映画祭を意識して作られたのですか？

リム そうですね。最初は一般劇場公開するという考えは持っていなくて、新人監督としてまずは映画祭に出すことを考えていました。映画祭で賞を獲った方が、その後の道が開けやすいんじゃないかと思って。だからアート系の作品になったんですけど、逆にアートすぎて映画祭にあまり受け入れられなかった（笑）。

黒沢清監督に救われた

――そうだったんですか。

リム 釜山とかロッテルダムとか、新人監督を表彰する映画祭はいっぱいあるんですけど、全部落とされてしまった。当時はマレーシアの映画監督であれば、マレーシアで撮影して、マレーシアの社会や文化を反映しているような映画の方が、映画祭で受ける傾向があったんだと思います。

とても残念だったんですが、でも幸いなことにこの映画が完成してすぐ、黒沢清監督と出会う機会があったんです。大阪でCO2（シネアスト・オーガニゼーション大阪）というのがあって、インディペンデント映画に助成をしてくれる。そこに企画を出したんですが、その審査員が黒沢さんだった。審査のために過去の作品を提出する必要があって、『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』を出したんです。そうしたら、すごく気に入ってくれました。

――黒沢監督が。

リム はい。「傑作ですよ」と言われて。新人監督を表彰する映画祭にことごとく落とされていたので、黒沢さんに気に入ってもらえたことで、本当に救われたというか、自信がつきました。そのおかげで助成金が下りて、大阪を舞台にした『新世界の夜明け』（2011）を撮ることになったんです。結局、『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』を観て出資者が現れたので、2010年からの1年間で2作目の『マジック＆ロス』（2010）、そして『新世界の夜明け』の3本を作ることになりました。

ミニシアターで上映できる日本の環境

――今も大阪を拠点に活動されていますが、日本で映画を作り続けるのはなぜですか？

リム やっぱり、日本にはミニシアターがあったからです。こういうアート系の映画でも公開できる環境がある。実は僕の映画はほとんど日本でしか劇場公開されていないんですよ。

ヨーロッパにもミニシアターはありますけど、配給会社がつかないと難しい。個人で直接劇場と話をして、というのはあり得ない。日本だけですよね、それができるのは。だから、日本で映画を撮るということはすごく恵まれている。自分が撮り続けてきた理由もそこにあります。作って、映画祭で終わるだけじゃなくて、上映できる劇場があるから。

――ミニシアターの環境も年々厳しさを増す中、15年前に作られた作品がこうして劇場で公開されるのは、本当に貴重なことですね。

リム そうですね。もっとお客さんが入ってほしいです（笑）。僕が言うのもなんですが、本当に面白い映画なんです。

『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』

監督・脚本：リム・カーワイ／出演：大塚匡将、ゴウジー（狗子）、ホー・ウェンチャオ（何文超）／撮影：メイキン・フォン・ビンフェイ（馮炳輝）／録音：山下彩／編集：奥原浩志、フィリップ・リン／美術:アマンダ・ワイス／音楽:アルバート・ユー／2025年（リマスター版）/2010年（オリジナル）／マレーシア・中国・日本／98分／配給：Cinema Drifters／©cinemadrifters／全国順次公開中

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）