たわわな“マリチチ”奥津マリリ、存在感を示す極上ボディ 収まりきれない最強のチャームポイントを武器に
アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、「マリチチ」を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（12月8日発売）の裏表紙に登場した。
【写真】進化する“マリチチ”！ランジェリー姿の奥津マリリ
トップスからバストがこぼれてしまい収まりきれないたわわな“マリチチ”の弾力を、近距離で激写したカットを掲載。もはやアート級の美貌を表現すべく太陽光も活用しながら、まるで彫刻作品のようなポージングで魅了していく。
本作でシリーズ第27弾となり、今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。表紙を飾るのは、汐見まとい。暗殺者として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露している。
また、菅谷夏子（ideal peco）、伊織ふう香（Peel the Apple）、苗加結菜（月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...）、はのんまゆ（INUWASI）といったアイドルが登場し、まさに“アイドル祭り”な一冊になっている。
