auじぶん銀行は、2025年12月1日より「冬の1年もの特別金利キャンペーン」を実施している。

同キャンペーンでは、12月1日から2月28日の期間中に預入された1年ものの円定期預金に対して、通常金利0.40%（税引後 0.31%）に、特典として年0.65%（税引後 0.52%）を上乗せする特別金利年1.05%（税引後 0.83%）を提供する。

さらに、au・UQ mobileユーザーには、円定期預金の預入金額に対して、年0.2%（税引後 0.15%）で1年間運用した際の利息相当額の現金特典を適用する。

特典を合算すると、誰でも年1.05%（税引後 0.83%）、au・UQ mobileユーザーには、1年もの円定期預金で通常の約3.1倍となる年1.25%相当（税引後 0.99%）が提供される。冬のボーナスキャンペーンでauやUQ mobileユーザー向けの金利優遇は、auじぶん銀行で初めてとなる。

キャンペーン期間中の金利は、通常金利の年0.4%（税引後0.31%）に加えてキャンペーン上乗せ分として年0.65%（税引後 0.52%）、さらにau・UQ mobileユーザー向けの特典として年0.2%（税引後 0.15%）が加算される。

利息計算例として、キャンペーン期間中に500万円を円定期預金に預けた場合、税引後の利息は4万1835円となる。また、au・UQ mobileユーザーは4万9804円となる。

au・UQ mobileユーザーの場合は、auじぶん銀行にログインした上でau IDの登録が必要となる。