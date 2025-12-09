「僕は終わっていたかも」角田裕毅との“紙一重の攻防”にノリスが本音　総合優勝も分けた5センチの恐怖「かなりどうかしてる」

角田との攻防に苛立ちを爆発させたノリス(C)Getty Images

角田も認識したレッドブルの「思惑」

まさに紙一重だった。小さくない物議を醸しているのは、現地時間12月7日にヤス・マリーナ・サーキットで行われた、F1の今季最終戦となるアブダビGPでの角田裕毅（レッドブル）とランド・ノリス（マクラーレン）の攻防だ。

前日の公式予選でポールポジションについたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が序盤からトップを疾走。そして10番手で出走した角田が3番手に浮上していた23周目だった。25歳の日本人ドライバーは、ピットインを終え、後方から猛追してくるランド・ノリス（マクラーレン）を食い止めにかかる。

この時、レッドブルには「思惑」があった。フェルスタッペンの逆転での総合優勝に向け、ドライバーズランキングで首位に立つノリスはなんとしても抑えたい相手。上位進出を防ぐのは、セカンドシートに座る角田に課せられた重要な役割だった。

ここで角田は、オーバーテイクを画策するノリスを遠ざけんと、左右にマシンを振りながら必死のブロッキング。「マックスを最大限にサポートしたい」と明かしたように“抵抗”を見せた。

しかし、旧式パーツを導入している角田をマシンの性能で上回るノリスは、スピードで凌駕。反則ギリギリのライン取りで一気に抜き去っていった。

ただ、せめぎ合いからほどなくして両者がスチュワード（審議委員）の審議対象となった。もしも、ノリスがペナルティを受ければフェルスタッペンの戴冠が現実味を帯びたが、結局はおとがめなし。タイムペナルティ（5秒）を課されたのは、角田だけだった。

レース後に英衛星『Sky Sports』のフラッシュインタビューで「よく分からないペナルティを受けた……。まぁ、正直いつものことかなと思う」と反論した角田だが、彼の徹底したブロックはスチュワードから「何度も方向転換をした」と見られ、結果的にノリスは「衝突を避けるためにコースアウトをせざるを得なかった」と判断された。

タイトルの命運を分ける形となったバトルだが、オーバーテイクを成功させたノリス側にとっては言語道断。26歳の“世界王者”は一歩間違えれば大事故に繋がる危険なドライビングだったという見解を示している。