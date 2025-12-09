金融資産1億円・元公務員73歳「ぜいたくしなければ余裕をもって暮らせる」株が支える年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住73歳男性のケースを紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住73歳男性のケースを紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：73歳男性
同居家族構成：本人、妻（70歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：3000万円、リスク資産：7000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金420カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：約20万4000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金20万円
「ぜいたくしなければ余裕をもって暮らせる」現在の年金受給額に満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「ぜいたくしなければ余裕をもって暮らせる」からと語っています。
ひと月の支出は「約20万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「外食時には株主優待を利用している」現在はリスク資産7000万円を保有していて、年金で賄えない支出は「株の配当収入から補填（ほてん）」できているとのこと。
また、「外食時には株主優待を利用している。実質無料で利用できる」とあり、株の運用が生活の助けになっている様子です。
さらに、詳細は不明ですが「趣味で作成したものを販売していて、喜んで購入してもらえている。毎月2万、3万円ほどの収入がある」と、趣味も収入につながっていると言います。
「自由な時間で趣味や旅行を楽しめる」今の生活に「特に不満はない」と投稿者。保有している金融資産は1億円に達していて、「健康で暮らしてこられたおかげで着実に増やせました」と、資産形成にも納得がいっているようです。
年金生活における喜びは、「自由な時間で趣味や旅行を楽しめる」ことだそう。
ただ充実した日々を送る一方で、現役時代には心残りもあるようで、「もっと多くの、あらゆる分野の書物を読んでおけばよかった」とも語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)