ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】すべての「津波注意報」を解除 気象庁

【速報】すべての「津波注意報」を解除 気象庁

2025年12月9日 6時23分
TBS NEWS DIG

気象庁は、青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県の沿岸に発表していた津波注意報について、さきほど、全て解除しました。