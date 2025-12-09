＜解除＞津波注意報 しばらく海面変動に注意 06:20時点
気象庁は、9日午前6時20分に津波注意報を全て解除しました。
今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。
津波予報（若干の海面変動）が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県などです。
◆気象庁からのお知らせ
［海面変動の見通し］
８日２３時１５分に発生した青森県東方沖を震源とする地震の津波注意報は、津波が十分に減衰したため、０６時２０分に全て解除しました。
これらの沿岸では津波に伴う若干の海面変動が観測されておりますので、今後１日程度は継続する可能性が高いと考えられます。
［留意事項］
海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域
・北海道太平洋沿岸東部
・北海道太平洋沿岸中部
・北海道太平洋沿岸西部
・青森県太平洋沿岸
・岩手県
・宮城県
・福島県
・茨城県
・千葉県九十九里・外房
◆警報種別が解除された地域
北海道太平洋沿岸東部：津波注意報が解除されました。
北海道太平洋沿岸中部：津波注意報が解除されました。
北海道太平洋沿岸西部：津波注意報が解除されました。
青森県太平洋沿岸：津波注意報が解除されました。
岩手県：津波注意報が解除されました。
宮城県：津波注意報が解除されました。
福島県：津波注意報が解除されました。
青森県日本海沿岸：津波注意報が解除されました。
◆津波情報について
「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合
津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
この津波予報に関する情報は10日午前7時00分まで有効です。
今後の情報にご留意ください。