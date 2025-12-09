ジョン・モロシ記者が伝えた

DeNAが新助っ人としてクーパー・ハメル外野手と合意したと8日（日本時間9日）、「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者が伝えた。ハメルを巡っては韓国プロ野球（KBO）行きの噂も報じられていた。

ハメルは2022年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。その後は毎年移籍を繰り返し、今年はオリオールズとアストロズで37試合に出場。打率.170、3本塁打、OPS.571だった。メジャー通算では119試合で打率.163、6本塁打、OPS.543にとどまるが、3Aでは374試合で打率.286、49本塁打、出塁率.422、OPS.920と好成績を残している。

31歳のハメルは身長5フィート9インチ（175センチ）、体重198ポンド（89キロ）と大柄な体格ではない。一方で元々は捕手としてドラフトされており、メジャー1年目は18試合に捕手として出場。今季はピッチャーとしても登板するなど、外野を含めて高い汎用性を誇る。

DeNAはこのオフにアンソニー・ケイ投手、タイラー・オースティン内野手らが自由契約となった。新たにホセ・ルイーズ投手と契約していたが、助っ人野手の補強は急務だった。（Full-Count編集部）