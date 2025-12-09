「品川駅に女神降臨…」ITZY・ユナ、来日ショットが話題！ミニ丈からのぞく“くびれウエスト”に釘付け【PHOTO】

ITZYのユナが日本の新幹線ホームに姿を見せ、圧倒的なオーラを放った。

【写真】ユナ、シャツを捲り上げて自慢の“クビレ”を披露

ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京・品川駅の新幹線ホームでポーズを取るユナの姿が収められている。ユナは、黒のクロップドキャミソールにグレーのカーディガンを羽織り、ローライズスウェットを合わせたラフなスタイリングを披露。ミニ丈のトップスからはくびれたウエストがあらわになり、完璧なスタイルで視線を集めた。

投稿を見たファンからは「可愛いよ〜」「スタイル良すぎ」「ウエスト細すぎてびっくり」「品川駅に女神降臨…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユナが所属するITZYは11月10日、11thミニアルバム『TUNNEL VISION』でカムバックした。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。