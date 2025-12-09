今日9日は、北日本を中心に日本海側では断続的に雪。太平洋側は広く晴れますが、空気カラカラ。日中の気温は昨日8日より低い所が多く、この時期らしい寒さに。万全の寒さ対策を。

日本海側は北海道から北陸で雪・雨 太平洋側は晴天

今日9日は次第に冬型の気圧配置が緩みますが、上空には寒気の流れ込みが続くでしょう。



北海道は日本海側を中心に断続的に雪が降り、ふぶく所もありそうです。東北の日本海側は雨や雨が降りやすく、局地的には雷を伴うでしょう。太平洋側は晴れ間が出ますが、山沿いや内陸部を中心に雪の降る所がありそうです。青森県八戸市など、地震の揺れが大きかった地域では停電や断水など生活に大きな影響が出ています。最新の情報を確認し、安全な場所で過ごすようにしてください。





北陸は曇りや雨で、標高の高い所では雪になる所もありそうです。関東から九州にかけては広く晴れて、にわか雨は日本海側が中心となるでしょう。空気の乾燥が続くため、火の取り扱いにご注意ください。

日中も寒さが続く

今日9日の最高気温は、昨日8日より大幅に低い所もあり、師走らしい寒さです。北または西よりの風が吹いて、実際の気温よりも寒く感じられるでしょう。



九州から東海は15℃前後の所が多く、関東は12℃前後と、昨日8日のぽかぽか陽気から一転。東京都心は前日より6℃も低い、12℃の予想です。各地でこの時期らしい寒さになるでしょう。



北陸は10℃に届くかどうかで、東北南部は8℃くらい。東北北部は3℃から5℃くらいの所が多い見込みです。北海道は、旭川など日中でもマイナスの気温の所があり、凍てつく寒さになるでしょう。停電などで暖房器具が使えない所では、重ね着や新聞紙を巻きつけるなどして暖をとるようにしてください。