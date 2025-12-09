広島の羽月隆太郎内野手（２５）が８日、来年１月にソフトバンクの周東佑京内野手（２９）らと種子島で合同自主トレを行うことを明かした。昨オフは周東が手術を受けた影響もあり、参加するのは２年ぶり。３年連続盗塁王、２年連続ベストナインを獲得するなど、走攻守にわたって常勝軍団を引っ張るスターから“日本一イズム”を吸収する。

日本一の俊足から全てを盗む。レギュラー奪取に燃える羽月が、来年の１月に種子島で行われる“周東塾”へ参加する。「足のスペシャリストとはいえ、試合に出たら化け物みたいな１番打者。優勝、日本一もとっている。いろんなことを聞きたい」と貪欲に学ぶ姿勢を示した。

２年ぶりに弟子入りする師匠の実績は申し分ない。今季は死球の影響で離脱した期間もあったが、９６試合で打率・２８６、３本塁打、３６打点を記録。３５盗塁で３年連続４度目の盗塁王を獲得し、２年連続２回目のベストナインにも選出された。チームは５年ぶりの日本一も達成。「あの数字で（打順が）１番なのは脅威。すごいっす」と憧れのまなざしを向ける。

常勝軍団をけん引するスピードスターから学ぶのは、技術だけではない。「プロ野球は長期戦なので、そこには心理戦も入ってくる」と力説。「勝つために何をしたのか。戦略や心構えも聞きたい」。ただ走る打つの技術面だけではなく、１年を通じてどのように勝利に貢献していくのか−。周東から“日本一イズム”を吸収し、チームに還元する構えだ。

自身は今季、自己最多を更新する７４試合に出場し、打率・２９５、１７盗塁とキャリアハイのシーズンを送った。「やってきて一番充実した１年だった」と振り返る一方で、開幕前に掲げていた盗塁王には届かず。「今の出場試合数では厳しい」と現実を受け止める。

レギュラー奪取のため、今秋は守備練習に多くの時間を割いた。「バットはあまり振っていない」と振り返るほど、三好コーチと守備の基礎を一から見直し。「スタメンで出られたら、盗塁王を狙える」と意気込んでいる。

今季のチーム総得点は４４１得点でリーグ５位。チーム打率が同３位の・２４６だっただけに、安打を得点につなげられない場面が目立った。その一因となっているのが盗塁数。かつては機動力を武器にしていたカープだが、今季はリーグ５位の５７盗塁。優勝した阪神の１００盗塁と大きな差がある。

「僕が４０盗塁したらチームが変わる。まずは試合に出られないと何も始まらないので、そこが第一ですかね」と羽月。周東との時間を経て、レベルアップした姿で春を迎える。

◆広島選手のセ盗塁王 過去１１人が１８度獲得している。初は５３年金山次郎の５８盗塁。回数最多は３度で、高橋慶彦（７９、８０、８５年）野村謙二郎（９０、９１、９４年）緒方孝市（９５〜９７年）の３人。直近は１７年田中広輔で、このタイトルから８シーズン遠ざかっている。