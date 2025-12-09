【東京】こたつでアイスが楽しめる”何も足さない？カフェ”が期間限定でオープン♪

明治から発売している原材料が乳製品のみで作られた”明治 Dear Milk”のおいしさを楽しめる”何も足さない？カフェ”が期間限定でオープン!ミルクアイスクリームとホットドリンクがこたつ空間で楽しめる体験型のイベント。2025年12月1日(月)～4日（木）に二子玉川ライズ ガレリアにて開催されました♪

乳製品のみで作られた明治 Dear Milk

ミルク本来の味わいを引き立たせるために、余計なモノは一切入れず、原材料が乳製品（北海道十勝製造）のみで作られた国内初のアイスクリーム。ミルクのコクがしっかり感じ、濃厚ながらもスッキリした後味になっています♪

“何も足さない？カフェ”の正体は…？

会場は真っ白な空間になっていて暖かいこたつの中でアイスクリームとホットドリンクのペアリングを楽しめます!

明治 Dear Milk 1カップ（73ml）とホットドリンク1種のセットは100円でした♪ホットドリンクはホットコーヒー、ホットチョコレート、ホットココア、ホットほうじ茶、ホットジャスミンティー、ホットカモミールティーの 6 種から選べました。

そしてイベントの様子をSNSに投稿すると2025年12月1日(月)から新発売される冬季限定”明治 Dear Milk 特濃”が無料で貰えました♪

濃厚エスプレッソも追加できるのでアフォガードにして味の変化を楽しめます!

“明治 Dear Milk 特濃”はさらに乳の味わいが濃厚になっています!通常の商品が乳脂肪分 17%に対して”明治 Dear Milk 特濃”は乳脂肪分19.5%と他ではなかなか無い乳脂肪分の高さです!

通常商品と特濃ではアイスクリームに使用している生クリーム自体を変えているんだとか。乳本来のコク、風味を最大限に引き出すために独自の“十勝コンデンスミルク”を使用しています。

乳の旨みがギュッと凝縮されていて後味もミルクの風味が残り、余韻を楽しめるアイスクリームです♪

イベント概要

開催日：2025年12月1日（月）～4日（木）12:00～19:00

※1日（月）のみ15:00～19:00

開催会場：二子玉川ライズ ガレリア

住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2 丁目 21-1

提供内容：「明治 Dear Milk」1カップ(73ml)＆お好きなホットドリンク1杯

価格：100円(税込)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。