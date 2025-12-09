Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が、俳優・土屋太鳳（３０）の主演映画「マッチング ＴＲＵＥ ＬＯＶＥ」（来年公開）に出演することが８日、分かった。

昨年２月に公開された「マッチング」の続編。前作はマッチングアプリでの出会いの裏に仕掛けられた恐怖を描き、公開から邦画実写映画で２週連続Ｎｏ．１、興収９・７億円、動員６７万人超と、オリジナル作品では異例のヒットとなった。

佐久間は「ついに念願の続編です」と喜び、オファー時の心境を「『土屋さんが出るなら絶対に出る』と即決しました」と振り返った。前作に続いて演じる狂気のストーカー・永山吐夢役については「映像で演技する楽しさを知れたのは、吐夢という役に出会えたから」と愛着を口にする。

今作は舞台も登場人物もスケールアップした完全新章。南の島のリゾートホテルでの“マッチングツアー”で登場人物の過去が次々と暴かれ、想像を超えた地獄のデスゲーム、生き残りを懸けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーが展開する。

土屋も「佐久間さんはより佐久間さんらしく、そして何より吐夢らしく、ナチュラルなのに闇があふれる吐夢の存在は、より一層いとおしさを増していました」と絶賛するはまり役。佐久間本人も「時間を経て見えてきた新たな一面や成長にも、僕自身ワクワクしながら向き合いました」と、充実感を漂わせた。