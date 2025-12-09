新聞を読んで気になる記事に意見を出し合う「まわしよみ新聞」が福岡県久留米市の久留米大御井キャンパスであった。広い視野で情報を集め、多角的に物事を捉える視点を養う狙い。学生たちは選んだ記事でユニークな壁新聞を作った。

文学部情報社会学科の江藤智佐子教授による授業の一環で、3年生約50人が受講。西日本新聞こどもふれあい本部の社員が講師を務めた。

11月27日の授業で、学生は班ごとに壁新聞を発表。ある班は「ポジティブとネガティブ両方の視点のニュース」を集めて「天使と悪魔新聞」を作成。広島県での養殖カキ大量死や、ガソリン価格値下げなどの記事を、天使と悪魔のイラスト付きで紹介した。

別の班は「よかまち新聞」を県関係のニュースで構成。九州国際大付属高の明治神宮野球大会での優勝や、福岡市に開店した大型トレーラーも利用しやすいコンビニの記事に「勇気や希望を与えた」「労働環境改善が期待できる」と見解を添えた。講師は「レイアウトがすっきりしている」「見出しに地名を入れるとよかった」などと講評した。

児玉東子さん（21）は「インターネットでニュースを見がちだが、しっかりチェックの目が入ったものから真実を得ることが大事だと実感した。社会人になる上でも大切にしたい」と話した。

（杉野如海）