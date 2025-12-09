中国軍の暴挙は不測の事態を誘発する恐れがある。断じて容認できない。

防衛省によると、沖縄本島南東の公海上空で6日、中国海軍の空母から発艦したJ15戦闘機が航空自衛隊のF15戦闘機に対し、2回にわたってレーダー照射をした。

戦闘機のレーダーはミサイル発射の準備段階となる火器管制や、周辺捜索の目的で使用する。

中国機はレーダーを断続的に照射しており、専門家はミサイル発射の準備である「ロックオン」だと指摘する。

危険極まりない行為だ。高市早苗首相は「中国側に強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた」と述べた。当然の対応である。

自衛隊機は領空侵犯を警戒する目的で緊急発進した。中国海軍は「自衛隊機が海軍の訓練海空域に複数回接近して妨害し、中国側の飛行の安全を重大に脅かした」と反発しているが、具体的な事実を示すべきだ。

中国軍によるレーダー照射は初めてではない。日本政府が沖縄県・尖閣諸島を国有化した後の2013年1月、海軍艦艇が海上自衛隊の護衛艦に照射したことがある。海自ヘリコプターへの照射も疑われている。

こうした行為を何度も許してはならない。日本政府は中国側が問題をうやむやにすることがないように、詳細な説明を強く要求すべきだ。

誰の判断で、どのような意図があったかを徹底的に究明してもらいたい。

中国空母の艦載機による危険な行為は今年6月にも起きている。空母2隻が初めて太平洋に同時展開した際、戦闘機が海自哨戒機の至近距離まで近づいた。

今回のレーダー照射の背景にあるのは、台湾有事に関する高市首相の国会答弁への反発だろう。

中国政府は国民に日本への渡航自粛を呼びかけ、日本産水産物の輸入手続きを停止するなど、対抗措置をエスカレートさせている。

今月に入ってからは、中国海軍と海警局の艦船が100隻以上も東アジア海域に展開したと報じられた。軍事的挑発も強めかねない。

偶発的な衝突を回避するには、日中の防衛当局間に設けた海空連絡メカニズムを機能させなくてはならない。幹部を結ぶホットラインの活用も必要だ。

憂慮されるのは、今回の事態が日中の政治的パイプが細る中で起きたことだ。対話ができないようでは早期の沈静化は望めない。

高市首相は中国に「冷静かつ毅然（きぜん）と対応する」として、中国軍への警戒監視活動に万全を期す考えを示した。同時に両国の政府間、特に首脳同士の意思疎通を図ることが欠かせない。

高市首相は日中関係を重視する姿勢を国際社会に訴えながら、中国に対話を促すべきだ。中国は応じるのが筋だ。