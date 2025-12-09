大分県日田市出身の諫山創さんの人気漫画「進撃の巨人」との地域コラボレーションイベント「進撃の日田フェスタ」が、開幕した。進撃の日田まちおこし協議会（会長・土橋泰輔おおやま夢工房社長）が運営し、来年3月1日まで市内でスタンプラリーやミュージアムでの特別展示、コラボ商品販売などがある。

JR日田駅前広場で6日にオープニングセレモニーがあり、土橋会長は「日田は世界中の人々を魅了した進撃の巨人ゆかりの地。自然と人々の温かさを、イベントを通じて知ってほしい」とあいさつ。スタッフによるイベント紹介や鏡開きがあった。鏡開きには、日本のアニメ情報などを発信するカナダ出身のインフルエンサー、フェリシアーノ・クリスティーン・アンさん（28）も参加。「進撃の巨人の世界観が大好き。日田でこのイベントに参加できうれしい」と話した。

協議会は「進撃の巨人」の人気を地域活性化につなげようと、コラボ商品を扱う事業者や関連企業などで組織。コラボ商品を扱う市内の店舗や施設を「進撃の日田コンシェルジュスポット」とし、研修を受けた有志が観光案内に携わる。

フェスタは、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁との共催。国内外のファンに日本の地方文化に触れてもらい、インバウンド（訪日客）需要増につなげる狙いもある。

スタンプラリーでは、市内各所のスポットに設けられたQRコードを読み取り、アプリ上でスタンプを収集。三つ集めるごとに、景品などが当たる「宝箱チャレンジ」に参加できる。設置スポットの一つ、同市大山町の道の駅「水辺の郷おおやま」では、コラボバーガー「進撃の日田ウォール・マリアバーガー」（2300円）を販売している。

最終日の来年3月1日には、テレビアニメに出演した声優によるトークイベントをパトリア日田（同市三本松）で開催。参加費は5500円で、抽選申込期間は今月15〜24日。参加者を対象にした「第1回進撃の日田検定」も実施する。

進撃の日田フェスタの情報はQRコードから。（床波昌雄）