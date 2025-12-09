熊本市は8日、物価高に対応する国の総合経済対策を受けて、最大40％のプレミアム付き商品券の発行支援事業や、子ども1人当たり2万円の子育て応援手当を支給する事業など、総額104億3500万円を増額する本年度一般会計補正予算案を、開会中の市議会定例会に追加提案した。

商品券のプレミアム部分はこれまで上限30％だったが、40％は市として過去最高。例えば、5千円で購入した商品券で7千円分の買い物ができる。市内に店舗のある商店街や商業施設などが商品券を発行する際、プレミアム部分を補助する。本年度内の発行を目指し、15億円を計上した。

大西一史市長は商品券について「おこめ券の話もあるようだが、いろんなものに活用できるプレミアム商品券とした。少しでも皆さんの生活の足しになり、消費拡大のきっかけにしたい」と話した。

子育て応援手当は、9月30日時点で高校3年生までの子が対象。来年3月末までに生まれる新生児も含まれる。支給は原則として、児童手当の登録銀行口座に振り込まれる。事業費は27億3700万円。

この他、熊本西環状道路など道路整備に58億1430万円▽河川整備に2億2700万円▽公園整備に1億5670万円−を盛り込んだ。（藤崎真二）