¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¤Õ¤¿ÆâÌÌ¤ËÀÖ¿§´éÎÁ¤ÈÀþ¹ï¡¡¶å½£ºÇÂçµé¡¡ÏÂ¿åÄ®¤ÎÀÐ´½Êè¡¡¼óÄ¹¥¯¥é¥¹¤«¡¡Ä´ºº³«»Ï
¡¡2Ç¯Á°¤Ë·§ËÜ¸©ÏÂ¿åÄ®¸¶¸ý¤ÎÇÀÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Âç·¿ÀÐ´½Êè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÆâÉôÄ´ºº¤¬8Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢ÀÐ´½¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¤Ö¤¿¤ÎÆâÌÌ¤ËÀÖ¿§´éÎÁ¤ÈÀþ¹ï¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÏÌïÀ¸»þÂå¸å´ü¡Á¸ÅÊ¯»þÂåÁ°´ü¡Ê3¡Á4À¤µª¡Ë¤Î½¸ÍîÀ×¡Ö¿ÛË¬¸¶¡Ê¤¹¤ï¤Î¤Ï¤ë¡Ë°äÀ×¡×¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£Ä´ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸µ¸©Ê¸²½²Ý²ÝÄ¹Êäº´¤Î¾¾ËÜ·òÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢°ìÂÓ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿¼óÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î¿ÍÊª¤ÎÊè¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐ´½¤ÎÆâÀ£¤ÏÁ´Ä¹218¥»¥ó¥Á¡¢Éý58¡Á62¥»¥ó¥Á¡£2023Ç¯¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀµÈÌî¥±Î¤°äÀ×¡Êº´²ì¸©¿Àºë»Ô¡¢µÈÌî¥±Î¤Ä®¡Ë¤ÎÀÐ´½Êè¡ÊÁ´Ä¹181¥»¥ó¥Á¡¢Éý38¡Á40¥»¥ó¥Á¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶å½£¤ÇºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¡£Ìó1¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ÎÈÄ¾õ¤È¤Ê¤Ã¤¿°Â»³´ä¤ÎÀÐ¤Ö¤¿3Ëç¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ´½¤ÎÀÐºà¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¶Å³¥´ä¤ÎÀÚÀÐ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÐ´½Êè¤Ï²Ã¹©µ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤¿¸ÅÊ¯»þÂåÁ°´ü¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½Åµ¡¤Ç3Ëç¤ÎÀÐ¤Ö¤¿¤ò°ÜÆ°¡£¤¤¤º¤ì¤âÆâÌÌ¤ÎÁ´ÌÌ¤Ë¥Ù¥ó¥¬¥é¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÖ¿§´éÎÁ¤¬ÅÉ¤é¤ì¡¢¤¦¤Á2Ëç¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ¤Ë´ö²¿³ØÊ¸ÍÍ¤ÎÀþ¹ï¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ´½¤ÎÆâÉô¤ÏÂçÎÌ¤ÎÅÚ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¹ü¤äÉûÁòÉÊ¤ÎÍÌµ¤ò3Æü´Ö¤Û¤É¤«¤±¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÀÐ´½Êè¤ÏÇÀÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ëÀÐ¸¶À¬»Î¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬23Ç¯11·î¡¢ÅÚ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ºî¶ÈÃæ¤Ë¶öÁ³¡¢È¯¸«¤·¤¿¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤òÃÄÄ¹¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ä¸µ¶ÌÌ¾»ÔÊ¸²½²Ý²ÝÄ¹¤ÎÀ¾ÅÄÆ»À¤¤µ¤ó¤é¤¬Ì±´Ö¤ÇÄ´ººÃÄ¤ò·ëÀ®¤·¡¢¸©¶µ°éÄ¹¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ÆÈ¯·¡Ä´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¸á¸å2¡Á4»þ¤Ë¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ¤ò³«¤¯¡Ê±«Å·±ä´ü¡Ë¡£Á´ÂÎ¤ÎÄ´ºº´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¡£ÁíÌ³¤ÎÊ¿ÅÄÌ¤µ¤ó¡á090¡Ê2511¡Ë8476¡£
¡¡¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë