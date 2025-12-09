長崎県佐世保市の離島・宇久島にある県立宇久高の1年、中村真帆さん（16）が、外務省などが主催する高校生の主張コンクールで特賞に輝いた。訴えたのは「島に生まれたことで教育の機会が少なくなってはいけない」との思い。8日に佐世保市役所で杉本和孝副市長に受賞を報告し、「夢は英語の教師。島と世界をつなぐ架け橋になりたい」と語った。

島唯一の高校、宇久高の生徒は12人。さまざまな立場や考えの人と交流する機会が少ない点は否めず、高校もオンラインで各地と結んだ教育を実践している。

中村さんが臨んだのは、10月20日に国連大学（東京）であった「第72回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール中央大会」。島の美しい海や歴史、温かい人に感謝を示しつつ、どこにいても質の高い教育を受けられるようにするため、オンライン教育の充実化を主張。そうすれば「離島だからできない」ではなく、「離島だからこそ生まれる学び」が実現する、とした。

来春には他の受賞者らと米ニューヨークの国連本部を訪れる。「今、分かっているのは島にいる私から見えた課題。国連という立場からはどんな課題が見えるのかを聞いてみたい」と期待を膨らませた。

コンクールには全国から389の応募があり、予選を通過した30人が中央大会に臨んだ。中村さんが受賞したのは最優秀に当たる特賞4点の一つ、文部科学大臣賞。（重川英介）