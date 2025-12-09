日本生命保険相互会社は8日、佐賀銀行（佐賀市）と地域経済の活性化や健康増進に向けた「地域のサステナビリティ推進に関するパートナーシップ協定」を締結した。同社が地方銀行と協定を結ぶのは全国9例目で、九州では初。両者のノウハウやネットワークを生かし、地域の持続的な成長をサポートする。

同社は昨年5月から、全国各地の課題解決に取り組むプロジェクトを開始。47都道府県と協定を結び、がん検診や交通安全の啓発、保険に関する出前授業やセミナーなどを行っている。

今回の協定により、同行の法人顧客に対する「人的資本経営」の推進、金融リテラシーに関するセミナーや佐賀の産品をPRする物産展の開催などを検討しているという。また同社は来年から、厚生労働省の匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）を活用した「ニッセイ医療費白書」を提供予定で、これに基づく啓発活動も進める。

この日、佐賀銀行であった締結式で、同行の鵜池徹代表取締役専務は「（白書を）企業の健康経営のための提案に使うなど、実効性の高い取り組みを進めたい」、同社の塙栄一常務は「地域貢献への熱意に感銘を受けた。幅広い分野で地域の役に立っていきたい」と述べた。

（松本紗菜子）