佐賀市の佐賀城跡のお堀に面してひっそりとたたずむ木造平屋。ここは茶室建築の第一人者、堀口捨己（1895〜1984）が設計した茶室「清恵庵」で、先月には国の登録有形文化財に選ばれた。県出身でリコー三愛グループ創業者の故市村清（1900〜68）が「故郷の文化に貢献したい」と建設を発案し、堀口に依頼。市村の思いを受け継いだ地元住民が定期的に茶会を開き、憩いの場となっている。

「日頃の騒がしさを忘れ、みんなが一体となれる時間を過ごせた。末永く活用されてほしい」。11月中旬、清恵庵であった茶会に出席した白石町の溝上三紀子さんは、笑みを浮かべた。溝上さんら6人は茶室で抹茶を味わった後、お堀を舟で渡った。普段見ることのない目線からの景色を楽しんでいた。

県によると、清恵庵の敷地面積は約230平方メートル。4畳半の茶室と7畳半の広間兼水屋、台所などで構成されている。縁側に舟入への階段があり、お堀を舟で渡って建物内に入れるのも魅力だ。堀口が手がけた茶室のうち、公共の場に置かれ、誰でも中に入れるのは、全国でも清恵庵のみだという。

故郷の将来を担う若者に“静”と“動”の文化を残したい−。県立博物館によると、市村は生前にこんな意思を示していたという。1963年には“動”の施設として県体育館（現市村記念体育館）を建設。“静”としての清恵庵は、市村の死後の73年に完成し、妻が県に寄贈した。

冒頭の茶会「蓮（はす）の会」を開いているのは、佐賀市で茶道教室を営む中本宗忍さん。佐賀城跡周辺の活性化に取り組む関係者が、茶会の主催者を探していると聞き、昨年1月に始めた。

清恵庵を訪れたことはあったが「この素晴らしい茶室があまり知られていないのでは」と思っていたという。月1回の茶会は好評で、県外から参加する人も。「もっと身近に感じ、いろいろな人に来てもらえるように頑張りたい」と意気込んでいる。

昨年に国立近現代建築資料館（東京）で堀口の展示が行われたこともあり、清恵庵の利用者は増加傾向にある。昨年度は705人で、10年前の2014年度から470人増えた。今年は堀口の生誕130年、市村の生誕125年の節目。県の担当者は「国登録有形文化財となったのは光栄なこと。これからも大事に守っていきたい。そのためにも、使ってもらうことが大切」と利用を呼びかけている。

記者が清恵庵を訪れ、茶会を取材したのは、記者会見などが相次いだ平日の日中。何度も深呼吸し、まるで建物と一体化したかのような豊かな時間を存分に味わった。慌ただしい日々を送る人たちにこそ、地域が誇るこの文化財で“静”を堪能してほしい。

□ □

1日の使用料は4950円。見学や利用の予約は県立博物館＝0952（24）3947。（田中早紀）