ソフトバンクの新入団選手発表記者会見が8日、福岡市のみずほペイペイドームに隣接する商業施設「ボス イーゾ フクオカ」で開かれ、ドラフト2位の稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝ら支配下、育成の計12選手が出席してプロでの抱負などを語った。ドラフト1位で指名した佐々木麟太郎内野手（20）＝米スタンフォード大＝は未交渉のため不在。即戦力として期待される稲川は同期の先頭に立つことを誓った。

稲川は入団の決まった12選手の中で、最初に小久保監督とがっちり握手を交わした。入団交渉前のため1位の佐々木麟は不在。2位の稲川は会見で意気込みを語るのもトップだった。今いるドラフト同期の先頭として走る覚悟はできている。「自分が（入団決定選手では）一番順位が上なのでしっかり引っ張りたい」と力を込めた。

即戦力候補の右腕は背番号「13」を背負うことが決まった。若い数字は球団の高い期待の証し。それだけに「いい背番号。『13番は稲川』と言ってもらえるようにしたい」と笑顔で意気込んだ。

指揮官の期待にも応えるつもりだ。会見では小久保監督が選手らに対し、「成長するには必須。教えてもらったことを自分の感覚にしていくには、記憶だけでは無理」と野球ノートをつけるように勧めた。大学途中からノートをつけることをやめていたという稲川は「習慣にします」と誓った。

1年目の目標には開幕1軍と新人王を掲げる。その上で「チームから信頼されて勝てる投手になりたい」と将来像も描く。海の向こうでプレーする“同期”佐々木麟には「一緒にプレーしたいので、ぜひ来てほしい」とラブコール。共闘できるその日を心待ちにしつつ、ドラフト同期のトップランナーとして、一足先にプロの世界で大暴れする覚悟だ。 （鬼塚淳乃介）

ドラフト3位の鈴木豪「息の長い選手に」

ドラフト3位の鈴木豪（大商大）は「息の長い選手になる」と目標を語った。サイドハンドから投じる独特な軌道が特徴の右腕で、大学4年春のリーグ戦では2日連続で完投するなどタフネスさも光る。対戦してみたい打者に大学の1学年先輩である西武の渡部を挙げ、「新人王という目標に向かって頑張っていきたい」。先輩が成し遂げられなかった快挙を目指す。

ドラフト4位の相良、指名後に右肘手術

ドラフト4位の相良（岐阜協立大）は、ドラフト指名後の11月末に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）などを受けたことを明かした。会見にギプスを装着して登場した最速152キロ右腕は「これから先を見据えて決断した」と手術に踏み切った理由を語り、「先発ローテ、勝ちパターンの一角になれるように頑張っていきたい」と力強く目標を掲げた。

ドラフト5位の高橋「日本で一番の打者に」

打撃のパンチ力に定評があるドラフト5位の高橋（JR東日本）は「ゆくゆくは日本で一番の打者と言ってもらえるようになりたい」と意気込んだ。中大時代はDeNA牧や阪神・森下ら現在プロで活躍する選手の背中を見て育ち、JR東日本に入社後は打撃の確実性を身に付けて夢をかなえた。「まずは開幕1軍。けがなく1年間過ごしたい」。プロの舞台でも自慢の打棒を発揮する。

小久保監督「野球ノートは必ずつけて」

小久保監督が新入団選手に野球ノートの必要性を説いた。新入団会見では一人一人を握手で出迎え、選手たちの意気込みを聞いた後、マイクを握った。入団を歓迎した上で、「野球ノートは必ずつけてください。自分のノートを作ることをスタートしてください」と語りかけた。