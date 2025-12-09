中国軍の戦闘機が自衛隊機にレーダーを照射した問題で、日本政府が「必要な範囲を超える危険な行為」と中国に強く抗議する一方、中国外務省は「一般的な行為」と反論しました。

■中国軍機のレーダー照射 防衛省の公表は初めて

8日の閣議前。話し込んでいたのは、木原官房長官、小泉防衛相、茂木外相。日本の国防に関わる3人の閣僚が、閣議直前まで立ち話をしていました。

その後の会見で口にしたのは…。

木原官房長官

「今回のレーダー照射は、航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為です」

中国軍の戦闘機による自衛隊機へのレーダー照射についてです。

防衛省によると、6日午後、中国軍の空母「遼寧」から飛び立った戦闘機が、自衛隊の戦闘機に対して断続的にレーダーを照射。中国軍機からのレーダー照射を防衛省が公表したのは初めてです。

■2度のレーダー照射…防衛省「危険な行為」と判断

レーダー照射とは、捜索や攻撃の際に照準を合わせる際、つまり「ロックオン」するために用いられるもの。

空母「遼寧」は今月5日、東シナ海で確認されていて、翌6日の午前7時ごろには、ミサイル駆逐艦3隻と宮古島と沖縄本島の間を通過していました。

同じ日のうちに「遼寧」から戦闘機などが約50回にわたって発着したため、航空自衛隊は領空侵犯を警戒して戦闘機を緊急発進。

その後、起きたのが、問題となっている「2度のレーダー照射」です。

1度目は、午後4時半過ぎから断続的に約3分間。

2度目は、2時間ほどたった午後6時半過ぎで、断続的な照射は約30分に及んだといいます。

今回の場合、一定時間かつ断続的に照射されたことから、防衛省は危険な行為と判断しました。

■過去のレーダー照射は…「めちゃくちゃすごい音」

では、レーダーを照射されると何が起きるのか。

7年前、自衛隊機が韓国軍の駆逐艦から今回と同じようにレーダー照射を受けた際に撮影された映像に記録されていたのは…。

クルー「FC系出してる」

機長「はい、了解」

クルー「FCコンタクト」

自衛隊の哨戒機が韓国海軍の駆逐艦などを撮影するために近づいたところ、搭乗員が「FC」つまり火器管制レーダーが照射されていることに気づきました。

火器管制レーダーとは、射撃の際に照準を合わせるもの。

クルー「めちゃくちゃすごい音だ」

映像では分かりませんが、火器管制レーダーの音を聞いている搭乗員が、レーダーの強度がとても強いことを報告しています。

■高市首相「冷静かつ毅然と対応」

今回は、中国軍機が自衛隊機に行ったレーダー照射。その目的は今のところ不明ですが、高市首相は…。

高市首相

「このような事案が発生したことは極めて残念です。中国側には強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた。冷静かつ毅然（きぜん）と対応してまいります」

冷静かつ毅然と対応すると発言。

■専門家「レーダーは火器管制用だった可能性が高い」

では、専門家の見立ては？ 話を聞いたのは自衛隊の元統合幕僚長、河野克俊氏。

自衛隊 元統合幕僚長 河野克俊氏

「ノーズコーンという頭にレーダーが入っていまして、目標に対してレーダーを照射する」

同じ場所からレーダーが出るため、捜索用と、照準を合わせる火器管制用、レーダーの種類を判別するのは難しいとしつつも…。

自衛隊 元統合幕僚長 河野克俊氏

「（火器を）撃とうとしたときに、それ（目標）に対して集中的（断続的）に電波を浴びせる。どこに動くとか計算する。これをロックオンという」

今回のように断続的に照射している場合は、火器管制用だった可能性が高いと話します。

自衛隊 元統合幕僚長 河野克俊氏

「あとは引き金を引けば、ミサイルはそっちの方向に飛ぶ。レーダー照射の段階で、自分は戦闘行為を受けた、狙われたという判断をして、反撃をする国もあります。これは度が過ぎている危険行為」

中国の行為を“非常に問題”と指摘。ただ、中国のこうした同様の行為は過去にもあったと話します。

自衛隊 元統合幕僚長 河野克俊氏

「2013年に中国の軍艦から日本の護衛艦に搭載されているヘリコプターに対してレーダーを照射された」

12年前、中国海軍の艦船が海上自衛隊の護衛艦に射撃用レーダーを照射。このとき中国側はレーダーを照射したことは認めつつも、火器管制レーダーではないと主張していました。

このときは船から船への照射でしたが、今回は戦闘機から戦闘機へのレーダー照射。

■中国政府「一般的な行為」と正当性を主張

中国政府は…。

中国外務省 報道官

「艦載機が飛行訓練時に探索レーダーを作動させるのは各国で一般的な行為であり、飛行安全を確保するための正常な操作である」

12年前と同じく、“照射していたのは探索レーダー”で「一般的な行為」だと正当性を主張。さらに…。

中国外務省 報道官

「今回の事件の核心は日本の戦闘機が中国側の演習エリアに無断侵入し、中国側の軍事活動に対して接近偵察や妨害を行ったことである」

“日本側が中国軍に妨害を行ったこと”が、問題の核心だとも主張しました。

（12月8日放送『news zero』より）