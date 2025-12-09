J1リーグで9年ぶりの優勝を果たした鹿島アントラーズを元日本代表の槙野智章さんがインタビュー。今季10ゴールをマークした鈴木優磨選手が今季ターニングポイントとなった試合を振り返りました。

鈴木選手が挙げたのは4月6日にホームで行われた京都サンガF.C.とのJ1第9節。前半にレオ セアラ選手が2ゴールを挙げリードで折り返すも、後半で逆転負けをした試合でした。

鈴木選手は「これは今年自分たちがやりたいサッカーと自分たちの課題が両方出た試合。相当悔しかったので、この悔しさを取り戻すには相当な努力が必要だなとみんな感じました」と振り返りました。

「前半は自分たちが思っている完璧なゲームができて、後半点を取りに行くという姿勢があまりにも出過ぎてしまって、カウンターをくらっていたので」と試合の反省を話します。

「やっぱり鬼木(達監督)さんが今年強調してきたのは追加点という部分。相手を引き離す作業を強調してきましたけど、選手同士で、引き離せないと思ったときには、うまく時間を使うことはもっと優先してやっていかなきゃいけないというのは、改めてみんなで話し合いました」

さらにこの試合が最終節の試合につながったといい「今日（12月6日）の試合もそうですけど、時間帯によってのプレーっていうのはこの試合からすごくよくなりました」と分岐点となった試合を語りました。