※経済指標

主な発表はなし



※発言・ニュース

＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.614％（WI：3.622％）

応札倍率 2.64倍（前回：2.85倍）



＊ハセットＮＥＣ委員長

・パウエル議長も利下げが賢明だと同意する可能性が高い。

・利下げ幅についてはデータを見極める必要。

・ウォーラー、ボウマン、ウォルシュ各氏を称賛。トランプ大統領は難しい選択を迫られている。

・住宅購入の負担軽減は賃金上昇で実現。

・ＡＩにより経済を若干過熱気味に運営可能。

・債券市場は年初から大幅に上昇（利回り低下）。

・９０年代型シナリオでは１０年物の利下げ余地あり。

・トランプ大統領が多くの良いニュースを発表する見込み。

・トランプ大統領が今週中に経済政策に関するメッセージを発信する見込み。

・消費者物価指数における医薬品価格の下落が３年連続で続く見通し。

・スーン議員が本日ホワイトハウスを訪問。医療制度に関する協議を予定。



＊米経済指標動向

米労働統計局（ＢＬＳ）によると、米政府機関閉鎖の一時停止に伴う業務遅延を受け、１０月の生産者物価指数（ＰＰＩ）を１１月分と合わせて来年１月に公表する方針を示した。



＊米消費者のインフレ期待、１１月は安定推移

ＮＹ連銀が月次調査を公表し、米消費者のインフレ期待は１１月に安定推移し、雇用見通しを巡る認識は改善した。１年先のインフレ期待は３．２％でほぼ変わらず。３年先と５年先は３．０％に留まった。



＊テイラー英中銀委員

・英中銀はまだ少しブレーキを踏んでいる状態。

・賃金インフレ、サービスインフレは低下傾向。

・中立金利が低水準の環境下では、実質金利は低水準を維持可能。



＊ゼレンスキー大統領

ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国が仲介する和平案を巡る交渉で、領土問題を中心に依然として隔たりが残っていると述べた。一方、トランプ大統領は、ウクライナ側の対応に不満を示している。

