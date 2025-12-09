一昔前の夜行バスといえば、主に若者が利用するイメージがあった。しかし、近年の物価高やインバウンド観光客の増加などに伴うホテル代の高騰により、利用者層の広がりが顕著になっている。移動と宿泊を兼ねることができ、到着地で早朝から行動できるのは大きなメリットで、ビジネスパーソンからも人気が高いという。

そんな夜行バスを運行するバス会社を悩ませているのが、“相席ブロック”の問題である。夜行バスは2列×2列の4列シートを採用していることが多い。その場合は座席の幅も決して広くないうえ、長時間の移動で隣席に人がいると、疲労感が増しやすい。そこで、予約時に2席分を抑えておき、出発直前になってキャンセルする利用者がいるのだ。

こうした行為を「相席ブロック」という。直前にキャンセルすれば隣の席が埋まることがほぼなく、2席分を1人で使えるので、広々と快適に移動できるというわけだ。しかし、結果的に1席分が売れ残り、損をしてしまうバス会社にとってはたまったものではない。以前から問題視されてきたが、対策が難しいといわれて久しい。【文・取材＝山内貴範】

なぜ相席ブロックが起こるのか

筆者は、遠方で早朝に取材がある際に夜行バスを利用することがあるが、相席ブロックと思わしき事例を何度か見たことがある。週末の東京〜名古屋間・東京〜大阪間などの混雑路線は、明らかにバスターミナルが混雑して利用者も多く、車内もほぼ満員だ。ところが、特定の乗客だけ通路側の席が空いたままになっていたのである。

窓側に座る乗客は、最初から隣に誰も来ないとわかっているかのように、通路側の席に大きな荷物を置き始めた。筆者が夜間のトイレ休憩の際にチラ見すると、窓側の乗客が通路まで足を伸ばして心地よさそうに寝ていた。これだけで断定はできないものの、おそらく相席ブロックが行われた事例なのだろう。

この夜行バスは安さがウリで、一般的な観光バスとほぼ同じ仕様だ。シートは固く、1人当たりの専有面積が狭くて窮屈である。身体が大きい人なら、隣に人がいるとしんどそうだ。女性の乗客は、隣に男性が来ることを不安に感じそうである。そして、夜行バスにはトイレの問題が付きまとう。トイレに立った時、隣人を起こしてしまう可能性もある。

隣が空席なら、前述のような事態を避けることができる。多くのバス会社ではキャンセル手数料が数百円程度で、その程度の損（もしくは追加料金）で広々と過ごせることが、相席ブロックが横行してしまう原因となっている。しかし、繰り返すようだがバス会社にとってはたまらないし、違法でこそないものの、システムを悪用した限りなくグレーな手段ということができる。

業界大手が相席ブロックとはほぼ無縁な理由

バス会社も手をこまねいているわけではなく、キャンセル料金の値上げなどの対策に乗り出している。そんななかで、業界大手のWILLER EXPRESSでは、相席ブロックの問題が以前からほとんど起こっていないという。広報担当者に話を聞くと、その要因は、同社の予約のシステムやシートの特性にあるようだ。

「相席ブロックと思われる事案が業界で問題視されていることは、私どもも認識しています。しかし、当社ではほとんどそうした事案は発生していません。その理由として、当社ではキャンセル料金が出発の7日前から発生し、2日前まで30％に設定しているためです。

当社のバスはほとんどがオリジナルシートです。“プライム”や“リラックス”などの4列シートは、隣り合う2席の間にパーティションや1席ごとにカノピーと呼ばれるフードを設けているので、プライベート空間が確保されています。また、4列シートでは女性専用席を設けています。隣席の方との接触を減らしてストレスを感じにくい工夫をしています。

オリジナルシートなので快適性が高いですし、プライベート感が保たれている。そういった特性から、わざわざ相席ブロックを行う方が少ないと考えられます」

WILLER EXPRESSといえば豪華仕様のバスが有名であり、1列×1列×1列の3列シートが多いイメージだ。ところが、実際は2列×2列の4列シートの車両が多くの割合を占めているのだという。4列シートというと窮屈なイメージだが、実際に同社のバスを利用してみると、かなり快適に過ごせる。こうした仕様が、相席ブロックを未然に防いでいるようである。

1人で2席を予約できる公式のサービスも実施

WILLER EXPRESSでは、相席ブロックが起こる原因についても分析し、サービスに反映する意向を見せている。広報担当者がこのように話す。

「相席ブロックという事象が起こるということは、“隣に人がいてほしくない”というお客様のニーズが表れていると思います。こういった事象に対し、真摯に耳を傾ける必要もあると考えます。

当社はコロナ前、一部の便と路線で隣の席が必ず空席になる“ダブルシートプラン”というものを販売したこともあり、現在も一部の路線で試験的に運用しています。需給バランス次第ではありますが、今後は“1人で2席を予約できるサービス”なども検討できるかと思います」

夜行バスの需要は、近年急激な高まりを見せている。国内有数のバスターミナル「バスタ新宿」に行くと、平日でも人でごった返していることからもわかる。イベントやコンサートに向かう人たちは、夜行バスの利用者が多い印象だ。

「運行本数についてはコロナ前の水準に戻っていませんが、需要は回復してきている状況です。ホテル代の高騰や推し活需要なども影響し、高速バス全体の需要が高まっていると感じています」

夜行バスは劇的に進化してきた。乗客のニーズを汲み取り、座席の改良は著しく進み、もはや長時間の移動が苦行ではなくなっている。かつての寝台特急のようなフルフラットの座席を備えたバスの運行が始まるなど、差別化が進んでいる。結局のところ、快適性と居住性を高めることが、相席ブロックの防止に直結する一番の対策なのかもしれない。

