伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１回は３年連続９度目の優勝を狙う青学大。

◆紱澄（とくずみ）遼仁（４年）

「イチ推しの選手は４年生全員です。みんなリーダーの責任感を持っています。特に（黒田）朝日と塩出（翔太）は４年生になって変わりました。本来、朝日と塩出はマイペースな性格なのに積極的にチームメートに関わっています。塩出は陸上の知識にたけているので技術的なアドバイスもしています。最後の箱根では、朝日は、ただ区間賞を取るだけではなく圧倒的な走りをしてほしい。塩出には、どの位置でタスキを受けてもチームに勢いをつける走りを期待しています」

◆青学大 １９１８年創部。箱根駅伝は４３年に初出場。２００４年に原監督が就任。０９年大会で３３年ぶりに本戦出場し、１５年から４連覇など優勝８回。出雲駅伝は優勝４回。全日本大学駅伝は優勝２回。１６年度は学生駅伝３冠達成。練習拠点は東京・町田市と神奈川・相模原市。タスキの色はフレッシュグリーン。長距離部員は選手６５人、学生スタッフ１８人。主なＯＢは「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地（Ｍ＆Ａベストパートナーズ選手兼任監督）、太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）ら。