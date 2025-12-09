昨年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァが近影を公開した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し、「魂のさけび！！」とラップ調で歌い踊る動画を投稿。ゆりやんは「映画『禍禍女』の監督、ゆりやんレトリィバァ」と歌い始め、「中学時代、ソフトテニス部、テニス部ではいい思い出がない」「高校時代は水泳部、しんどかった」などと回顧。

「大学はストリートダンスサークル、ダンサーの人は常に自信に満ちあふれて、その場所にいるのがつらかった」としたが、「今は私に一番自信があるよ、誰よりも」ときっぱり。「今なら言える誇りを持って、自分が大好きさ」「田舎の５歳で３５キロもあった女の子が今、シンガポールで自信に満ちあふれている姿を誰が想像できたか」とポジティブな言葉を並べた。

髪を編み、ブラックのパンツスーツを着用し、フェースラインもほっそり。フォロワーは「本当にかっこいいです」「可愛いです！！最高」「５歳でそんな体重あったん！」「５歳で３５キローーーー」と驚いていた。

ゆりやんといえば、過去に約４５キロの減量で別人級の激変が反響を呼んだが、Ｎｅｔｆｌｉｘの人気ドラマ「極悪女王」（白石和彌総監督）でダンプ松本を演じる役作りのため、４０キロ増量。その後は再び３０キロ減量したと明かし、「めっちゃ痩せてる」「更に痩せてる！？」と変ぼうが話題になっている。