北朝鮮の金正恩総書記（41）は、10月に行われた朝鮮労働党創建80年の式典で「世界で最も立派な社会主義の楽園を築き上げる」と演説した。実情を知るものにとっては“悪い冗談”というほかない。2020年以降に脱北した人々が、この数年の惨状を明かした。

＊＊＊

北朝鮮に九つある行政区域「道（ド）」のうち、南西に位置する黄海南道（ファンヘナムド）は南を韓国、西を黄海に接し、国内有数の穀倉地帯として知られる。その中の碧城（ピョクソン）郡という農村で暮らしていた脱北者のキム・イルヒョク氏（35）は、そこで目にした「公開処刑」の情景が忘れられないと語る。

朝鮮労働党創建80周年式典であいさつする北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党総書記

キム氏の友人で「糾察隊」に勤める男性が急な呼び出しを受けたのは、2022年7月のこと。普段は警察の下で闇商売の取り締まりなどに当たっている糾察隊だが、この日の仕事内容は不可解だった。碧城郡にはチタニウム鉱山の廃鉱があり、そこのボタ山に穴を掘って3メートルほどの角材を立てろというのだ。

「また採掘でも始めるのかな？」

そう内心で訝りながら、雨の中苦労して2本の角材を立てた。さらにそれだけで終業とはいかず、人が寄り付かないよう夜通しの見張りを命じられた男性は、濡れネズミになって朝を迎えた。この作業の意味が分かったのは、その日の昼前ごろのことだった。

子供も動員

キム氏が当日の様子を振り返る。

「町に放送車が来て、スピーカーで公開処刑が行われることを知らせて回っていました。罪人は二人おり、一人は22歳で韓国の歌を70曲、ドラマを3本視聴し、他人にも広めたという罪。もう一人は33歳で、9年前の殺人で最近捕まったといわれていました。前者は私の弟分のような人物で、私は雨の中緊張して処刑場に向かいました」

キム氏が到着した時には、すでに二人はくだんの角材に縛り付けられ、頭には白い布が被されていた。

「そのため、罪状が正しいのかはおろか、本当に本人なのかも確認できません。公開処刑のときは、職場や学校ごとに責任者が引率し、人民を観衆として動員します。司法関係者を除けば、身分や年齢、性別にかかわらず参加は義務。どうしても見たくない場合は“体調が悪い”“大事な約束がある”などとうそをついて逃れることもできなくはない」

また、北朝鮮には10歳から加入する子供の政治組織「少年団」があり、未成年者が処刑される場合は、これに加わったばかりの子供も教育として義務的に動員されるという。

「すぐに処刑が始まることはなく、いつも観衆が集まってから執行されます。露骨に『罪を犯せばこうなる』とは言わないものの、見せしめであることは明らかです。あの日は悪天から普段より観衆が少なめで、1000人程度でした。執行直前には、軍人から罪状が改めて知らされます」

そして罪人から15メートルほど離れた場所に、3名ずつ6名の狙撃手が並ぶ。彼らが銃を構えると、ざわついていた人々は静まり返った。

「各狙撃手が5発ほど、罪人の胸を狙い発砲しました。単発式の銃ですが、複数人で撃つためタタタン、と連発に聞こえたのを覚えています。見たくないので、ほとんどの人民は顔を伏せていました。自分は立ち会いながら“いつかは俺も……”と大変な恐怖に駆られました」

頭と胴体が離れ離れに……

23年5月に脱北するまで、キム氏はこうした公開処刑を頻繁に目にしていたと語る。

「20年以降、公開処刑の件数が目立って増えたのです。以前は1年に1度あるかどうかだったのに、20年から私が脱北するまでの間には、3カ月に2度ほど行われるようになっていました。特にお金持ちや権力者が処刑される時にはその方法が残忍になり、高射砲で体をバラバラに吹き飛ばされてしまった人もいます。そうでなくても、胸から狙いがそれて首に当たり頭と胴体が離れ離れになってしまうなど、処刑は凄惨を極めます」

処刑が増加した背景の一つは、キム氏の“弟分”のように韓国など他国の作品を視聴したり、それを流布したりすることを禁じる「反動思想文化排撃法」が20年12月に制定されたことである。金正恩総書記は目下、韓国コンテンツの流入を阻止するため血眼になっているという。

「排撃法ができる以前は、アメリカや日本、韓国のドラマを見てもせいぜい刑務所送りだったのです。それが今では流布すると死罪もあり得、実際、私が目撃した公開処刑の半分ほどは排撃法違反でした。テレビの周波数が固定されているか、ドラマなどが入ったUSBやレコーダーを持っていないか、新設された検閲部隊が目を光らせています」

以前はというと、各家庭に年2回ほど検閲が入るだけだった。ところが排撃法制定後は怪しい家を選んで1カ月に2回ほど新検閲部隊が家宅捜索を行うほか、道行く人に抜き打ちチェックも行うように。家での捜査は「タンスから何からすべてひっくり返す」ほど徹底していると明かす。

「程度の差はあれ、北朝鮮の20〜30代で韓国文化に触れていない人なんていません。私も若い時から少女時代のようなK−POPが大好きでしたし、脱北する前は『アイリス』という北朝鮮の重鎮を暗殺するスパイアクションドラマまで見ていました。海外の作品で豊かな暮らしを目にしていると、富を獲得したいという意識が芽生えます。そんな若者が増えて体制が維持できなくなることが、金総書記は怖いのでしょう」

拳銃を磨きながら脅迫

実際、最高人民会議では21年9月に「青年教養保障法」、23年1月に「平壌文化語保護法」と、国民の思想や言動の自由を縛る法律が立て続けに採択され、先の排撃法と合わせて「三大悪法」とも呼ばれている。一般的な人民はこうした法律の条文にアクセスする手段を持っておらず、事実と異なる調書を仕立て上げられたとしても反論のすべがない。違法かどうかは法を執行する警察などの胸三寸だという。しかし食料品の流通などで月800ドルと「北朝鮮の上位1％に入る」ほど稼ぎ、気性も激しいキム氏は当局にとっても手強い相手だったようだ。

「テレビに韓国コンテンツが入ったUSBが差さったままの時に、検閲部隊が乗り込んできたことがありました。とっさに“令状を出せ！ 法に則り執行しないで、強盗のように入ってくるのか？”とまくしたてました。海外の文化に触れていたおかげで、こういう反論が“アリ”だと何となく知っていたんです。幸い、相手は戸惑いながら引き揚げてくれました」

その後、職場の党幹部が来てキム氏を糾弾した。負けじとやり返すと、警察署に呼び出されたという。

「取調室で、警察官は拳銃を磨きながら“涼しい監獄に入らないと根性が直らないのか”と脅してきました。刑務所送りにするならしろと強がったものの、これ以上はマズいと思い、商売で賄賂を渡してきた党幹部たちに解決を頼んで事なきを得ました。私はそれなりの生活をしていたし、法律や世間を知っていたのです。そうした知識がない弱い人たちから順に、見せしめの処刑の犠牲になるのが現実です」

SDカードを飲み込み……

ほかにもこんなギリギリの修羅場を経験した。

「21年ごろ、ある友人の家を訪ねた時のことです。K−POPの新作が手に入ったというのでMP3プレーヤーを耳に当てて聞こうとしたその時、検閲部隊が踏み込んできた。私はとっさにプレーヤーからSDカードを抜きとり、それをのみ込んでしまったのです。あの時ばかりは肝を冷やしましたね」

しかし百戦錬磨で裕福な暮らしを送っていたキム氏でも「いつ逆賊のレッテルを貼られるか分からない」という不安感が常に付きまとっていた。脱北のきっかけになったのは、前述の「青年教養保障法」だ。

「北朝鮮は厳しい身分社会で、私は労働者、妻は農場員でした。お互い身分を知らないまま引かれ合ったのですが、いざ結婚するとなると、私も農場員に身分が落ち収入も大きく下がってしまう。そのため、婚姻を申告しないまま同棲していたのです。ところが若者の服装や生活習慣まで取り締まる青年教養保障法では、そうした内縁関係はふらちだということで摘発されます。同棲していた期間と同じだけ刑務所に入らなくてはならず、3年間同棲していた私もいつ監獄送りになるか分からない状況でした」

すでに鬼籍に入った父親がもともと脱北を企てていたこともあり、キム氏は居住移転の自由がない北朝鮮で、多額の賄賂も使いながら、内陸の地元から海沿いの町へ引っ越すなど、周到に計画を進めた。一家9名で脱北したキム氏は現在、韓国の物流倉庫に勤め、専業主婦の妻と子供を養いながら平穏に暮らしている。

一方で22年5月に脱北したパク・ヨンチョル氏＝仮名＝（25）の場合、同様に生活が脅かされてはいたものの、キム氏とは大きく事情が異なる。処刑増加のもう一つの背景でもある、コロナ禍での厳格な防疫政策が脱北のきっかけなのだ。20年には中国との往来が完全に停止し、中朝貿易の額は約5億4000万ドル（約810億円）と前年に比べ81％も落ち込んでいた。深刻な食糧不足に陥った当時の暮らしぶりを、パク氏が証言する。

「漁師だった私は、コロナ禍前は月に100ドル稼いでいました。これは北朝鮮では悪くない部類に入ります。ところが防疫政策によって海に出ることや、隣の郡に行くことが禁じられ、収益が激減しました。その上中国からの輸入に頼っている食料や日用品の多くが、貿易が停止したことで価格が高騰したのです。食用油、調味料、乾電池などが4〜5倍に値上がりしました」

すぐに家計は苦しくなり、テレビなどの家電を売却して糊口をしのぐようになった。

「数カ月もたてば元に戻ると考えていましたが状態はまるで好転せず、とんでもないことになったと思いました。もともと素朴な生活を送っていた農場員以外はほとんどの人民が影響を受けており、食費を切り詰めるようにしていたのは私だけではありません。このままだとジリ貧だと考え、脱北を決意しました」

とはいえ、その考えにたどり着くまでには少々時間を要した。

「脱北についての知識が不足していたのです。多くの人がスマホを持っていますが、できることといえばサッカーや銃撃戦を楽しむ簡単なゲームと、電話ぐらい。韓国から飛んでくるビラも、金正恩の私生活の暴露や聖書の言葉が書いてあるだけだったので、細かく読みませんでした」

「ナルト」「007」で海外の豊かさを知った

そんな中、脱北を考えるヒントになったのは、パク氏が高校生の時から親しんでいた映画「007」や日本のアニメ「ナルト」のような海外のエンタメだった。

「作品のクオリティーが国産のものよりずっと高く、外国の方が豊かなのだと知れました。韓国の観光客を受け入れている地域や、北朝鮮の労働者を雇っている韓国企業が国内にあり、そこからも外国の景気の良さがうかがえた。そういったものを目にしていたので、生活にいよいよ行き詰まった時、韓国に行って稼ぐという発想が自然と生まれました」

パク氏は一緒に暮らしていた両親と別れ、一人で脱北を敢行した。

「かなり体力を要するルートでしたし、年を取ってから新しい環境に適応するのは難しいですから、両親は置いていくという判断をしました。今はソウルの大学に通っています。できれば仕送りをしたいのですが、両親とは連絡を取ることもできていません」

やりきれない表情でそう語るのだった。

みんな金総書記が嫌い

家族と生き別れてまで脱北を決意させるほど深刻な経済事情の悪化は、犯罪の数も増加させた。再び先のキム氏が語る。

「23年3月、これも碧城郡でのことです。師範大学に通っていた学生が強盗をしようとしたところ、その家の住民女性と鉢合わせて殺してしまい捕まった。野菜畑での公開処刑で射殺されましたが、内臓が飛びだしてひどいありさまでした。この大学生は、物価の高騰で食い詰めていたとか。また、道端で倒れてジッと動かない餓死寸前の人を見たこともあります」

こうした惨状を招いた金総書記に、パク氏は怒りをあらわにする。

「北朝鮮にいた時から、彼のことが嫌いでした。私たちが食い詰めているのに、金のかかる閲兵式など開いているからです。家でも親が金総書記の悪口を言っていたし、内心ではみんな彼の政治がろくでもないからこうなっていると分かっているのです」

キム氏も言う。

「20年以降に増えた凶悪犯罪の中には、明らかに党幹部や警察官など権力者を狙ったものが少なくありません。表立って党を批判することはできませんから、民衆の怒りがそうした形で噴出しているのではないかと思います」

「NO FENCE 北朝鮮の強制収容所をなくすアクションの会」の宋允復（ソンユンボク）・副代表が、現状を補足する。

「中朝貿易も現在は再開していますが、例えばコメ価格が10月時点で昨年と比べ4〜5倍に値上がりするなど、苦しい食糧事情が続いています。また、最近でも各国に派遣されていた諜報要員が呼び戻され、海外に情報をリークしていたとの疑いで20人近く処刑されたという話がありました。極刑で体制の引き締めを図る姿勢は、簡単には変わりそうにありません」

苛政は虎よりも猛し――そんな言葉も口にできないかの国の近況なのだ。

「週刊新潮」2025年12月4日号 掲載