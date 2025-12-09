きょうも北陸や北日本の日本海側では雨や雪が降りやすく、北日本では夜から雪の範囲が広がりそうです。全国的にこの時季の寒さが戻り、北風が冷たく感じられるでしょう。

上空の寒気の影響で、北陸や北日本の日本海側は雨や雪が降ったりやんだりとなるでしょう。北日本ではきのうに比べると雪の範囲が狭くなりますが、夜になると再び雪雲が広がって、青森など東北も雪の所が多くなりそうです。北日本は風も強く、吹雪く所もある見込みです。北陸は変わりやすい天気で、日中は日の差す所もありますが、急な雨や雷雨の所があるでしょう。関東から西の太平洋側は晴れ間の出る所が多いものの、関東はきのうより雲の多い空模様となりそうです。それでも空気の乾燥が続くでしょう。

きのうは11月並みの陽気になった所が多くなりましたが、きょうは師走の寒さが戻るでしょう。日中の気温は全国的にきのうより低く、青森は4℃と、北日本は風冷えとなりそうです。できるだけ暖かくしてお過ごしください。関東から西も13℃前後で、北風が冷たく感じられそうです。服装選びにお気をつけください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 ：1℃ 釧路：4℃

青森 ：4℃ 盛岡：5℃

仙台 ：8℃ 新潟：10℃

長野 ：7℃ 金沢：11℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：14℃ 松江：13℃

高知 ：16℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：23℃

木曜日は北日本や北陸で再び雨や雪の範囲が広がるでしょう。青森も日中は雨となり、本降りになる所もありそうです。土砂災害に注意が必要です。西日本や東日本の太平洋側でも、にわか雨の所がありそうです。金曜日になると強い寒気が南下するため、北日本や北陸では雪の範囲が広がっていき、風も強まって荒れた天気となりそうです。土曜日は東京も最高気温が9℃と、真冬並みの寒さになるでしょう。週末は天気が下り坂で、西から雨の範囲が広がる見込みです。この雨のあと、冬型の気圧配置が強まるため、週明けは広い範囲で大荒れとなるおそれがあります。