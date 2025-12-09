¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¾×·âÈ¯¸À¤«¤é1½µ´Ö¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè8ÏÃ¤Ø
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÂè8ÏÃ¤¬ËÜÆü12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Á°²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°û¤à¤È¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëE¥«¥×¥»¥ë¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢30Ç¯¸å¤Î»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÅð¤ó¤À²¿¼Ô¤«¤¬²áµî¤ËÁ÷¿®¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ì¤Íè¤Î»Ô¾¾¤¬¡È¥¢¥¤¡É¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾¾¤ÈÄÌ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»Ô¾¾¤¬ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç»à¤ÎÊ¥¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤â¡£
ºù²ð¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡È²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÎÏ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê»À²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙË¦¤äDNA¤òÂ»½ý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¦¤ë´í¸±¤Ê¡È»À²½¡É¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îºù²ð¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈéÉæ¤¬ÊÑ¿§¤·¡¢¸ÆµÛ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ô¾¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤é¤Îµ¡Å¾¤Ç²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºù²ð¤Ï¼«Ê¬¤Î¶²¤í¤·¤¤ÎÏ¤Ë·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö½é¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸«¤ë¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤Ì¡É°Ì´¤ÇÊ¸ÂÀ¤Î´é¤¬Ãû¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Û¤«¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Î´é¤¬¤Ê¤¼¤«Ãû¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µ²±¤¬º®ºß¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤¬¡¢Ê¸¿Í¡Ê¥Õ¥ß¥È¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎËÜÅö¤ÎÉ×¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢Ãû¤Ï30Ç¯¸å¤Î2025Ç¯¤«¤éÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©ÂÎ±ÇÁü¤Ç¡¢»Íµ¨¤Ë¡Ö2026Ç¯¤ËÊ¸¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¡×Ì¤Íè¤Îµ²±¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¼ºÇÔ¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤Îµ²±¤¬º®ºß¤·¡¢º®Íð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Íµ¨¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Îµ²±¤ò¾Ã¤·¤Æ¡ÈÌ¤Íè¤Îµ²±¡É¤ÎºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëÃû¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Íµ¨¤ÏÃû¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈNO¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÊ¸ÂÀ¡ª¡×¡½¡½ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÊ¸ÂÀ¤òÁª¤ó¤À»Íµ¨¤ÎÁªÂò¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ»×¤¤¹ç¤¦Ê¸ÂÀ¤È»Íµ¨¤Î°¦¤ËÎÞ¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¢¡¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¸ÂÀ¤òÁª¤ó¤À»Íµ¨¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Ãû¤¬¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¡¢ºù²ð¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤òÁª¤ó¤À¾ò·ï¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖE¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Êº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ö¥Î¥ó¡¦¥¢¥Þ¡¼¥ì¡£°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÊýÅª¤ÇÈó¾ð¤¹¤®¤ë¤â¤Î¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¡¢¤¬¤¯¤¼¤ó¤È¤¹¤ëÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¡½¡½¡£
ËÜÆüÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãû¤¬ºù²ð¡¦±ß¼ä¡¦È¾Â¢¤ò²ò¸Û¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀÆüÃæ¤Ë¼ÒÂð¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤è¤¦¹ð¤²¤ëÃû¡£Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºù²ð¤¬ÌÜ¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±²ò¸Û¤òÌÈ¤ì¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢Ãû¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¡£
Ãû¤Î¿Í¤ò¿Í¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤¢¤¼¤ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂà¿¦ÆÏ¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ëÊ¸ÂÀ¤À¤¬¡¢Ãû¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¹ð¤²¤ë¡£
Ãû¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡°ìÂÎ¡¢²áµî¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤¿Ì¤Íè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤ÈÊ¸¿Í¡Ä¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤¬Áª¤Ö°¦¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©