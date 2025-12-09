12月9日の放送で最終回を迎えるTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。クランクアップを迎えたキャストの様子とコメントが公開された。

本作は、谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、勝男からのプロポーズ直後に破局。しかし、「料理を作る」というきっかけを通じて、2人は“当たり前”と思っていたものを見つめ直し、成長していく。

クランクアップを迎えた夏帆は、「最後までバタバタしていて、本当に終わるのかなって思っていたんですが、最後のシーンを撮りながら終わっちゃうんだな……なんて思いながら、まだ実感がわかないです」と心境を吐露。「力強いみなさんと一緒にドラマを作ることができてとても幸せでした」と、涙ぐみながらも笑顔で挨拶した。一足先にオールアップしていた竹内はサプライズでテレビ電話で登場し、夏帆のオールアップを見届けた。

竹内は、「真面目に作品づくりに向き合った中で、みんながすごく面白いって言ってくれるので、いいことがあるんだなと再確認しました」と手応えを語り、「スケジュールがちょっとキツすぎるかな（笑）」と冗談めかしつつ、「すごく良い最高のチームになったんじゃないかなと思います」とチームへの感謝を述べた。

そのほか、中条あやみ、青木柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子、菅原大吉も笑顔でクランクアップを迎えた。

第9話では、鮎美と勝男が互いに本音をぶつけ合い、勝男が「もう一回やり直そう、俺たち」と告白する場面で幕を閉じた。最終回では、謹慎が明けて職場に復帰した勝男が冷たい視線に晒される一方、鮎美は自分の店を始めるために動き出す。そんな中、2人の関係に大きな揺らぎが生じる。

コメント●夏帆（山岸鮎美役）最後までバタバタしていて、本当に終わるのかなって思っていたんですが、最後のシーンを撮りながら終わっちゃうんだな……なんて思いながら、まだ実感がわかないです。久しぶりに連続ドラマでこんなに大きな役目を務めさせていただいて、ずっとドギマギしていたんですけど、力強いみなさんと一緒にドラマを作ることができてとても幸せでした。本当にお疲れ様でした！

●竹内涼真（海老原勝男役）僕のハイテンションについてきてくれたみなさん、本当に感謝しています。真面目に作品づくりに向き合った中で、みんながすごく面白いって言ってくれるので、いいことがあるんだなと再確認しました。これ以上特に言うことがないんだけど……“しいて言うなら”スケジュールがちょっとキツすぎるかな（笑）。でもすごく良い最高のチームになったんじゃないかなと思います。先にオールアップしますが、最後のラストスパートまで駆け抜けてください。鮎美ラスト頑張れ！ ありがとうございました！

●中条あやみ（柏倉椿役）みなさんとおしゃべりに行ってるような楽しい現場でした。鮎美と勝男の一途に真っ直ぐ人と向き合おうという気持ちがすごく私自身ハッとさせられるようなすごく良いドラマでした。諦めない人間関係が素敵なので、最終回もぜひ見てください！ 本当にありがとうございました！

●青木柚（ミナト役）地上波のドラマでこんなに長い時間を共にするのはほぼ初めてだったので最初は不安もあったんですが、温かい現場で楽しくて終わるのは寂しいです。残りの撮影頑張ってください！

●前原瑞樹（白崎ルイ役）すごく幸せな現場でした。楽しすぎてめっちゃ寂しいです。みなさんのおかげで毎日健やかに楽しく過ごすことができました。ありがとうございました！

●サーヤ（吉井渚役）本当に楽しい現場でした！ ありがとうございました！ 元はニシダがモラハラだったおかげでこの作品が生まれたので、初めて相方に感謝したいと思います（笑）。渚をできて幸せでした！

●楽駆（吉井太平役）めっちゃ寂しいです。明るい現場ですごく救われました。またみなさんとご一緒出来るように頑張ります！ありがとうございました！

●杏花（南川あみな役）約4か月、南川として生きられたことが今の自分を支えてくれているような気がします。温かいスタッフのみなさん、尊敬してやまないキャストのみなさんと出会えたことにとても感謝しています。本当にありがとうございました！

●池津祥子（海老原陽子役）楽しい作品に参加させていただき、ありがとうございました！今回、放送を見てくれた友人から沢山の感想が届いていて、毎度「お宅の息子はどうなっているんだ！」という連絡です（笑）。最後まで見てくださるみなさまの反響が楽しみです！

●菅原大吉（海老原勝役）台本をいただいてタイトルを見た時に「面白いな」と思ったのですが、出来上がっていく映像を見たら「もっと面白いな！」と思いました。そして、すごく共感する部分もあり自分自身も反省しながら成長したいと思えました。ありがとうございました！

（文＝リアルサウンド編集部