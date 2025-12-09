2026年1月14日よりフジテレビ系で放送がスタートする、反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演ドラマ『ラムネモンキー』の追加キャストとして、木竜麻生と福本莉子の出演が発表された。

本作は、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）、『リーガルハイ』（フジテレビ系）、『どうする家康』（NHK総合）などの古沢良太が脚本を手がける“1988青春回収ヒューマンコメディ”。主人公の吉井雄太（通称ユン／反町隆史）、藤巻肇（通称チェン／大森南朋）、菊原紀介（通称キンポー／津田健次郎）の3人は、中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す。

フジテレビドラマ初のレギュラー出演を果たす木竜が演じるのは、主人公である吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介の中学時代の憧れの女性教師で、ヒロインの宮下未散（通称：マチルダ）。臨時採用の美術教員として丹辺中学校に赴任してくると、チェンとキンポーの頼みで映画研究部の顧問となる人物だ。その特徴的な風貌から「マチルダさん」と3人からは慕われる一方で、教師らしからぬ言動も多々あり、周囲からの評判はさまざま。青春時代のユンたちに強烈な影響を与えるが、ある日を境に謎の失踪を遂げてしまう。主演トリオ3人が挑む“青春回収”の原点となるマチルダ。彼女はいったい、どこに消えたのか……。

『コンフィデンスマンJP』（2018年／フジテレビ系）でテレビドラマ初出演を飾った福本が演じるのは、主人公の3人が通う「ガンダーラ珈琲」の店員・西野白馬。3人の青春時代にはレンタルビデオショップだった場所を改装した店で、コミュニケーション能力が低い自分の性格を直すべく“コミュトレ”としてアルバイトをしている。再会した雄太、肇、紀介によってたびたび繰り出される昭和話に困惑する場面も。実は、3人の“青春回収”のトリガーとなる“ある出来事”に関わっていて、ひょんなことからマチルダ失踪事件の捜索に白馬も加わることになる。

■木竜麻生（宮下未散役）コメント・今作への出演が決まったときの思い現在の主人公たちが80年代の学生時代の頃を思い出しながらお話が進んでいく中、80年代という自分が実際は体感していない時代を古沢さんの世界観の中で生きられることを楽しみに思いました。

・台本を読んだ感想過去は美化されるということを遊びを持って表現されている台本でクスッとなりながら、どうなっていくのか気になる感覚はずっと引っ張っていかれる。少しファンタジックな追っていきたくなるお話だなと感じました。

・演じるマチルダの印象マチルダは凛としながらもちょっと適当なところもあったり、けれど心の奥に優しさがある女性かなと思っています。どこかで自分を律してるところもある気がしていて、そんな彼女なりの感じ方や生き方を、この世界観に身を委ねて楽しんで演じたいなと、探り探り撮影しているところです。

・視聴者へのメッセージ古沢さんのおっしゃったように、迷える大人たちのちょっと変わったお話を、観ていただく皆さんに楽しんでいただけますように。ぜひ観ていただけるよう面白いものを作れたらなと思います。よろしくお願いいたします！

■福本莉子（西野白馬）コメント・今作への出演が決まったときの思い数々の名作を手掛けられた古沢さんが紡ぐ物語に参加させていただけると伺い、大変光栄に感じました。この作品の一員として携われることをとてもうれしく思っています。

・台本を読んだ感想1988年と現代が交差していくストーリーは、読み進めるほどに散りばめられたパズルのピースがどんどんハマっていくような心地よさがありました。気づけばこの独特な世界観の虜（とりこ）になっていて、映像としてどのように完成するのか今からとても楽しみです。

・演じる白馬の印象白馬は、理系の大学に通いながら喫茶店で働くごく普通の女子大生ですが、ひょんな出会いから3人のおじさん達の青春回収物語に巻き込まれていきます。最初は戸惑いながらも徐々に打ち解け、真相究明に向けて協力していくようになるので、彼女の冷静さとどこかみんなを引っ張っていく素直な行動力が、物語の鍵となる部分だと思っています。また、1988年と現代の二つの世代を繋ぐ役割も担っているので、若者代表として鋭く切り込んでいきたいです。

・視聴者へのメッセージこれは妄想か空想か、それとも現実なのか。摩訶不思議な世界に迷い込むような物語です。真相をぜひ一緒に推理しながら見届けていただけると嬉しいです。

■成河広明（プロデュース）コメント中学生時代と大人になった現代の主人公3人をとらえて離さない、凛（りん）としてミステリアスなヒロイン、それが“マチルダ“。時代を超える存在の不思議な女性を、数々の映画でさまざまなキャラクターを演じられてきた木竜麻生さんが確かな演技力と類まれな存在感で具現化してくれています。そして、現代から過去を探索する大人の主人公たちに巻き込まれながら、いつの間にか旅をリードする女性“白馬“。コミュトレ中のイマドキ女子を、持って生まれた天真らんまんさとピュアさ、そして芯の強さを合わせ持つ福本莉子さんがリアルに演じてくれています。木竜さん、福本さんが生み出す、ドラマの鍵を握る女性キャラクターにどうぞご期待ください！（文＝リアルサウンド編集部）